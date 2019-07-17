İstanbul'un Başakşehir ilçesi Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi A-1 Blok'ta bulunan iki katlı iş yerinin üst kısmındaki depoda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul Başakşehir'de bir sanayi sitesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul'un Başakşehir ilçesi Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi A-1 Blok'ta bulunan iki katlı iş yerinin üst kısmındaki depoda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.