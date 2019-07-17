İstanbul'un Başakşehir ilçesi Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi A-1 Blok'ta bulunan iki katlı iş yerinin üst kısmındaki depoda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.