Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, seyir halindeyken çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı

Bahçeşehir'de seyir halindeki otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Şoförün durumu fark etmesi üzerine yolcular tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yolu çift yönlü ulaşıma kapattı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.

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