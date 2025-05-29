Başakşehir'de sokakta çırılçıplak yürüdü

Başakşehir'de bir kadının asfalt yolda çıplak olarak yürüdüğü anlar bir motosikletli tarafından kask kamerası ile görüntülendi.

Görüntülerde, kadının kendisine seslenen motosikletliye aldırış etmeden yolda yürüyerek, kaldırım üzerine yattığı anlar yer aldı.



HASTANEYE SEVK EDİLDİ



Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi.