Başakşehir'de taşlı sopalı kavga
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, iki grup arasında çıkan taş ve sopaların kullandığı kavgada bazı kişiler yaralandı.
İstanbul'un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.
Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, olay sırasında çevredeki bazı vatandaşların panik yaşadığı görülüyor.
Kavgada bazı kişilerin çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.
Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
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