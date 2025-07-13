Başakşehir'de taşlı sopalı kavga

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, olay sırasında çevredeki bazı vatandaşların panik yaşadığı görülüyor.

Kavgada bazı kişilerin çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.