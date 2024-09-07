Başakşehir'de TIR'a çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Başakşehir, TEM Otoyolu'nda emniyet şeridindeki arızalı TIR'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. TIR şoförü gözaltına alındı.

Başakşehir'de TIR'a çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Kaza, dün akşam saat 22.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi TEM otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda arızalan TIR’ı emniyet şeridine çeken şoför güvenlik önlemlerini alarak yardım beklemeye başladı.

Otoyol üzerinde hızla ilerleyen sürücüsü Yavuz Selim Çiçek, emniyet şeridindeki TIR’ı fark edemeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çiçek, TIR’ın altına girdi. TIR şoförünün ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Yavuz Selim Çiçek, sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri ilk muayenesinde Çiçek'in hayatını kaybettiğini belirledi. TIR şoförü ifadesini almak için polis merkezine götürülürken motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Çiçek'in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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