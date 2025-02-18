Başakşehir’de trafikte maganda dehşeti! Kadın sürücünün aracına saldırdı
Başakşehir’de otomobiliyle ilerleyen Benazir S.D., yol vermediği için selektör yaptığı Serkan Z. tarafından trafikte saldırıya uğradı. Kadının aracına yumruk ve tekmeyle saldıran Serkan Z. polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen maganda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobiliyle trafikte ilerleyen bankacı Benazir S.D., kendisine yol vermeyen aracın sürücüsüne selektör yaptı.
Bu duruma sinirlenen sürücü, kadının aracının önünü kesti. Tehditler savuran maganda kadın sürücünün aracına saldırdı. Aracın aynasını yumruklayarak kıran ve kapısını tekmeleyen maganda daha sonra olay yerinden uzaklaştı.Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Olayın ardından emniyete giden kadın sürücünün şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada aracın plakasından saldırganın kimliği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan bankacı Serkan Z. emniyete götürüldü. Burada
ifadesi alınan şüpheli "Mala zarar verme", "Tehdit ve hakaret" suçlarından hakkındaki adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen saldırgan Serkan Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serkan Z.’nin poliste daha önceden 2 suç kaydı olduğu belirlendi.
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