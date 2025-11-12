Başakşehir'de üç aracın birbirine girdiği kazada 12 yaralı var
12.11.2025 12:18
DHA
DHA
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, yolcu minibüsünün de aralarında olduğu üç aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı.
İstanbul'un Başakşehir ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde yolcu minibüsünün de aralarında olduğu toplam üç araç birbirine girdi.
Zincirleme kazada 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle Esenyurt istikametinde yol trafiğe kapandı.