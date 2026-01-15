Başakşehir'de üç İETT otobüsü kaza yaptı. Yaralılar var

15.01.2026 08:08

IHA

İHA, AA

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, üç İETT otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

İstanbul Başakşehir'de Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeki üç İETT otobüsü çarpıştı.

 

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

 

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

 

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

