Başakşehir'de üç İETT otobüsü kaza yaptı. Yaralılar var
15.01.2026 08:08
IHA
İHA, AA
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, üç İETT otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
İstanbul Başakşehir'de Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeki üç İETT otobüsü çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.