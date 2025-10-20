Başakşehir’de üç katlı binada yangın paniği

Yangın saat 21.30 sıralarında Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi Esin Sokak’taki 3 katlı binada çıktı. Binanın 2'inci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Yangın nedeniyle dairede hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.