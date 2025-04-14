Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi.

Operasyonda 777 adet paket halinde getirilmiş toplam 880 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 1’i yabancı uyruklu olmak üzere 7 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Başakşehir ‘de 2 araç ve 1 adrese yönelik operasyon düzenlendi.



Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.🇹🇷



Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz mücadelemizde aziz milletimizin desteği ve duyarlılığı çok önemli. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım."

