Başakşehir'de vinç binaya çarptı. Yaralılar var

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi'nde iş makinesinin sürücüsü, kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücü önce iki otomobile sonrasında ise bir apartmana çarparak durabildi. Kazada iki kişi yaralandı. Bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemeler sürüyor.