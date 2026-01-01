Başakşehir'de vinç binaya çarptı. Yaralılar var
01.01.2026 12:40
IHA
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda iş makinesi bir apartmana çarptı. İki kişinin yaralandığı olay sonrası bina tahliye edildi.
İstanbul'un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi'nde iş makinesinin sürücüsü, kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Sürücü önce iki otomobile sonrasında ise bir apartmana çarparak durabildi. Kazada iki kişi yaralandı. Bina tedbir amacıyla tahliye edildi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemeler sürüyor.