Başakşehir'de yangın paniği: Bina sakinleri mahsur kaldı

Başakşehir Mahallesi Mimar Kemalettin Bulvarı'nda bir sitedeki binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında yoğun duman nedeniyle bina sakinleri mahsur kaldı.



İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye etti.



Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürülürken, yoğun dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.



Yangının çıktığı dairede büyük çapta hasar oluştu.