İstanbul Başakşehir'de okul çevrelerinde denetim yapan Mobil Okul Timi (MOT), şüpheli gördüğü 2 kişiyi takibe aldı. Polis ekibinden motosikletle kaçmaya çalışan ve biri 18 yaşından küçük 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
Gözaltına alınanlardan H.Ç.'nin (25) üzerinde çalıntı olduğu belirlenen 2 cep telefonu bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan H.Ç. mahkemece tutuklanırken, yaşı küçük şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Başakşehir'de yankesicilik operasyonu
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul Başakşehir'de, yankesicilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
İstanbul Başakşehir'de okul çevrelerinde denetim yapan Mobil Okul Timi (MOT), şüpheli gördüğü 2 kişiyi takibe aldı. Polis ekibinden motosikletle kaçmaya çalışan ve biri 18 yaşından küçük 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.