İstanbul Başakşehir'de okul çevrelerinde denetim yapan Mobil Okul Timi (MOT), şüpheli gördüğü 2 kişiyi takibe aldı. Polis ekibinden motosikletle kaçmaya çalışan ve biri 18 yaşından küçük 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınanlardan H.Ç.'nin (25) üzerinde çalıntı olduğu belirlenen 2 cep telefonu bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan H.Ç. mahkemece tutuklanırken, yaşı küçük şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.