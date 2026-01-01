Başakşehir'de yokuştan kayan TIR binaya çarptı

01.01.2026 12:40

Son Güncelleme: 01.01.2026 13:09

IHA

İHA, AA

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, iş makinesi taşıyan bir TIR'ın çarptığı 2 katlı binada oturanlar tahliye edildi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi Gökdemir Caddesi'nde seyreden iş makinesi taşıyan TIR, yokuştan indiği sırada kontrolden çıkarak kaymaya başladı.

 

Önce 2 otomobile çarpan TIR, ardından 2 katlı binanın girişindeki dükkana çarptıktan sonra durdu.

 

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi. Ekipler, binada oturanları tahliye etti.

