Başakşehir'de yokuştan kayan TIR binaya çarptı

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi Gökdemir Caddesi'nde seyreden iş makinesi taşıyan TIR, yokuştan indiği sırada kontrolden çıkarak kaymaya başladı.

Önce 2 otomobile çarpan TIR, ardından 2 katlı binanın girişindeki dükkana çarptıktan sonra durdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi. Ekipler, binada oturanları tahliye etti.