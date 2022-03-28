Başakşehir'de yolda aracı tamir ederken TIR çarptı

Haberler - DHA 28.03.2022 - 12:38 | Son Güncelleme : 28.03.2022 - 12:39
İstanbul Başakşehir'de yol kenarında araç tamir eden kişiye TIR çarptı.
Kaza, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Sürücü seyir halindeyken arızalanan aracını sağa çekerek tamirci çağırdı. Yasin B. isimli tamirci buraya geldi.
TAMİRCİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Araç sahibi ve tamirciye TIR çarptı. Kazada tamirci Yasin B. olay yerinde hayatını kaybederken TIR şoförü ile bozulan aracın sahibi yaralandı.
Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı. Yasin B.'nin cenazesi, ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından morga kaldırıldı.
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