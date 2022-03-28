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Başakşehir'de yolda aracı tamir ederken TIR çarptı

Başakşehir'de yolda bozulan aracı kontrol eden tamirciye TIR çarptı. Yasin B. hayatını kaybederken TIR şoförü ile arıza yapan aracın sürücüsü de yaralandı.

Haberler - DHA 28.03.2022 - 12:38 | Son Güncelleme : 28.03.2022 - 12:39

Başakşehir'de yolda aracı tamir ederken TIR çarptı

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İstanbul 'de yol kenarında araç tamir eden kişiye TIR çarptı.

Kaza, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Sürücü seyir halindeyken arızalanan aracını sağa çekerek tamirci çağırdı. Yasin B. isimli tamirci buraya geldi.

TAMİRCİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Araç sahibi ve tamirciye TIR çarptı. Kazada tamirci Yasin B. olay yerinde hayatını kaybederken TIR şoförü ile bozulan aracın sahibi yaralandı.

Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı. Yasin B.'nin cenazesi, ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından morga kaldırıldı.

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