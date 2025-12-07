Başakşehir'deki kazada ölenlerin sayısı 3'e çıktı

İstanbul Başakşehir'de dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.



Kaza, saat 20.50 sıralarında Başak Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde meydana geldi. Turan A. (55) isimli şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KCA 280 plakalı beton mikseri, aynı yönde ilerleyen 2 araca çarptıktan sonra refüjü aşarak karşı şeride geçti. Ters istikametten gelen 06 BUS 093 plakalı hafif ticari araca çarpan beton mikseri, devrildi. Yolda kaymaya başlayan beton mikseri başka bir kamyonete çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif ticari aracın sürücüsü Yalçın Tınaz ve eşi Emel Tınaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Beton mikserinin çarptığı kamyonetin sürücüsü araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Diğer araçlarda bulunan Yasin Bayraktar, Gamze Bayraktar, Hasan Kılıç, Turan Arslan ve Semih Kaplan da yaralı olarak çevredeki hastanelere götürüldü.

Yaralılardan Semih Kaplan (35), kaldırıldığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti.

Öte yandan beton mikserinin şoförü Turan A.'nın gözaltına alındığı öğrenildi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.