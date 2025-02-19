Başakşehir'deki öğrencilerin kar sevinci

Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı İstanbul'a giriş yaptı.



Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkisini göstermeye baladı.



Başakşehir'de kar yağışının başladığını gören okul öğrencileri bahçeye çıktı. Bahçede oyun oynayan öğrencilerin kar sevinci cep telefonu kameralarına yansıdı.