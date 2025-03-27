Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın

İstanbul'un Başakşehir ilçesi İkitelli'deki Aykosan Sanayi Sitesi'nde motor üreten 5 katlı iş yerinde atık malzemenin toplandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen yangın, iş yerinin dış cephesine de sirayet etti.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yangın, gelen itfaiye görevlilerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.



Olayda, iş yerinde hasar oluştu.