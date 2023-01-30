Başarılı Bir Ticari Hayattan Müzik Dünyasına Giden Bir Yolculuğun Mimarı; Mirza Dmf

Bugün ticari alanda farklı birçok iş kolunda faaliyet gösteren Mirza Dmf bugün Çorlu’da bulunan kumaş imalatı Laleli’de bulunan mağazalarıyla çocukluk yaşlardan gelen bilgi ve birikimini en güzel şekilde kullanmayı başarıyor. Başarılı bir iş yaşamının içerisinde Müzik tutkusunu da kısa sürede çok iyi yerlere getirebilecek güçlü bir yeteneğe sahip.



Mirza Dmf’nin besteleri dünya genelinde büyük yankı uyandırıyor. Bu çalışmalar YouTube kanalında bir ay gibi kısa bir sürede bir milyon izleyiciye ulaşmayı başarıyor. Mirza Dmf’nin Besteleri henüz 6 aydır yayınlanıyor ancak buna rağmen yurtdışında binlerce müzik şirketine beatosansları’nı satmayı başarıyor. Özgün müzik dalında çok iyi başarılara imza atan Mirza Dmf’e müzik sizin için ne ifade ediyor diye sorduğumuzda ağzından şu cümleler dökülüyor;

Müzik benim için bambaşka bir şey. Müzikleri ortaya çıkarırken ne bir matematik ne de sistematik bir nota biçimi kullanıyorum, tamamen ruhumdan müzik aletlerine iletiyorum. Şu anki iş tempomla müziğime yeterince vakit ayıramıyorum. İlerleyen dönemlerde firmalarımı istediğim düzeye getirdikten sonra müziğe daha fazla yoğunlaşmayı planlıyorum. İşlerimde Cuma Öztürk gibi büyük bir iş adamını Müzikte iste Fazıl Say gibi dünyaca takdir edilen beğenilen bir piyanisti örnek ve idol alabilmek benim için büyük bir şans. Benimle beraber örnek aldığım insanlarında başarı hikayelerini daha büyük kitlelere ulaştırmak istiyorum.

MİRZA DMF İŞ YAŞAMI

Mirza Dmf Doğubeyazıt Çöpçatan köyünde 21 çocuklu bir ailenin son erkek çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Asıl adı Ömer Mirza Öztürk ancak müzik camiası onu Mirza Dmf olarak tanıyor. Mirza Dmf 8 yaşına kadar bu köyde yaşamaya devam etmiş. 8 yaşında ölümcül bir tüberküloz hastalığı geçirdiğinde abisi Cuma Öztürk onun nüfusundan alarak köyde yaşamına son vermiş. Cuma Öztürk Karven Tekstil firmasının sahibi ve Mirza Dmf’nin ticari hayat yaşantısının temelleri o yaşlarda abisinin de desteği ile Atılmaya başlanmış.

Mirza Dmf 16 yaşında Rusya’ya yerleşmiş ve 6 yılını Moskova’da geçirmiş. Buradan 2018 yılında tıp eğitimi için Amerika’ya giderek farklı bir hayata yelken açmış. Ancak eğitimini birinci yılında bırakmak zorunda kalıp Türkiye’ye döndüğünde artık başarılı bir iş adamı olma yolunda kendi adımlarını atmaya başlamış.

İnşaat, tekstil ve distribütörlük alanında faaliyetlerde bulunan başarılı isim Amerika’da gördüğü Eighteleven Marketler Zincirinin distribütörlüğünü alarak ülkemizde faaliyete geçirmiş. Hedeflediği verimliliği alamayınca burayı devrederek 2022 yılında 7yirmidort.com e-ticaret sitesini kurmuş. Bugün ise tekstil alanında başarıyla işlerini devam ettiriyor.