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Başbakan Binali Yıldırım, NTV ekranlarında yayınlanan 'Seçim Özel' programında Oğuz Haksever'in sorularını yanıtlıyor.

Oğuz Haksever: Kendileri yeni sistem göz önüne alındığında son başbakan. Sayın Başbakan Binali Yıldırım’la birlikteyiz. Çankaya Köşkü’ndeyiz. Buradaki son faaliyetler de denebilir. Seçimlerden sonra ne olacağı konusunda bir tasavvur var mı?



Binali Yıldırım: Burası Cumhuriyet’in kuruluşuyla anılan bir yer. Önemi ne olursa olsun bdevam edecek. Başbakanlığın sona ermesiyle önemi unutulacak değil. Tarihi bir gerçeği var. Cumhuriyetimizin kurucu Gazi Mustafa Kemal’in yaşadığı ev müze olarak burada, Pembe Köşk burada ve hükümetlerin yıllar boyu görev yaptığı yakın siyasi tarihimizin anılarının olduğu sadece Ankara’nın değil Türkiye’nin bildiği önemli bir mekan. Hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın gözümüzün içi gibi bakacağımızdan vatandaşlarımız emin olabilir.

Oğuz Haksever: İzmir milletvekili adayısınız. Bu duyulur duyulmaz acaba Başbakan Binali Yıldırım seçimden sonra Meclis Başkanlığı’na aday olur mu diye yorum silsilesi geldi.

Binali Yıldırım: Şu anda biz bunları düşünecek durumda değiliz. Bir yandan Cumhurbaşkanımız bir yandan biz fellik fellik memleketin her köşesini dolaşıyoruz. Şu ana kadar 22 ilde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Günümüz Ramazan’ın bereketiyle dolu dolu geçiyor. Seçimleri aradan çıkaralım, yeni meclis oluşsun Cumhurbaşkanı seçimi belli olsun memleketin işleri sahipsiz kalmaz. Bir çözüm bulunur bir şekilde. 22 bitti 16 mitingimiz var. Bunlara Ankara, İstanbul ve İzmir dahil değil. Özellikle Ankara ve İstanbul’u Cumhurbaşkanımızla beraber yapacağız. Ayrıca bir gün İstanbul’da ilçelerde bir gün Ankara’da ilçelerde son haftada seçim bölgem olan İzmir’de geçireceğim. Oyu da İzmir’de kullanacağım.





Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;



(Viyana'nın cami kapatma kararı) Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararında İslam ve din düşmanlığı var. Avusturya'nın kararı evrensel ve AB değerlerine uygun bir karar değil. Böyle bir AB ülkesine, bu zihniyetteki yöneticilere AB nasıl emanet edilir? Bunu Avrupalıların takdirine bırakıyorum. Kendinden farklı düşünen, kendinden farklı inan insanlara tahammül gösteremeyenlerin Birliğin vizyonunu, hedeflerini gerçekleştirmek için ortaya ne koyacaklar ben merak ediyorum.

(Erdoğan'ın 'OHAL kalkabilir' sözü) OHAL baştan beri biz hep şunu söyledik, 1Biz kendimize OHAL ilan ettik, vatandaşımızın her şeyi normal gidiyor. FETÖ ile mücadelede önemli yol katettik.Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması çok iyi olmuştur. Ümit ederim yakın zamanda olağanüstü hal meselesi yeni hükümetin gündeminde olacaktır ve kaldırılması cihetine gidilecektir.

(Bahçeli'nin AKP'lilere mesajı) Söyledikleri çok açık. Biz bir ittifak kurduk. 2016 yılında başlayan birlikte bir yol yürüme süreci var. MHP'yi dışlamak diye bir şey söz konusu olamaz. MHP'nin de AK Parti'yi dışlaması gibi bir durum olamaz. Biz her mitingimizde Cumhur İttifakı'na vurgu yapıyoruz. Aramıza fitne sokmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz.

(Bahçeli'nin af açıklaması) Gündemimizde af yok.

(Atina'ya FETÖ misillemesi) Komsumuz olarak yaptıklarını kabul etmemiz mümkün değil.

(Kandil'e harekat hazırlığı) Terörle mücadelede konsept değişikliğine gittik. Yurt içinde terörü gündemin birinci sırasından çıkardık. Fırat'ın doğusunda sorunumuz devam ediyor.