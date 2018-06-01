Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde partisinin seçim irtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için bir milat olduğunu söyledi.



Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağını ifade eden Bozdağ, Cumhuriyet'in ilanından bu yana Türkiye'nin parlamenter sistemle yönetildiğini hatırlattı.



Bozdağ, parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğini bildirerek, yeni bir yüzyılın kapısının beraber açılacağını dile getirdi.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 24 Haziran'da uygulanmaya başlanacağını anlatan Bozdağ, hükümetin sandıkta millet tarafından kurulacağını ifade etti.



"HEPSİ PERENDE ATIYOR"



Güçlü Türkiye'nin kaynaklarının milletin iradesine bağlandığını anlatan Bozdağ, yüzde 50+1 oy alamayanın yönetime gelemeyeceğini aktararak, şöyle devam etti:



"CHP'lileri camide, türbede, seçim vakti dua ederken pek o kadar görmezdiniz ama şimdi 'Ben hacıyım' diye geziyor Muharrem Bey. 'Beni babam imam hatibe götürüyordu ama yolda öğretmen karşıma çıktı, ben başka okula gittim' diyor. Ben 'Umre'ye gittim' diyor. Niye bu noktaya geldi? Seçim nedeniyle geldi. Yüzde 50+1, CHP'nin oyu yüzde 25, 25+1 oya ihtiyacı var. CHP'ninki yetmiyor o zaman ne diyor? 'Muhafazakar kesime iyi mesaj vermem lazım' diyor. Onun için hepsi perende atıyor, milletin gönlüne girmek için yol arıyor."



Milletin gönlüne girmeyene yeni sistemin iktidar imkanı vermediğini söyleyen Bozdağ, milletin değerleriyle, kültürüyle, tarihiyle kavga edenlerin sandıkta iktidar yetkisi alma imkanın bulunmadığına dikkati çekti.



"Millete tepeden bakanların Türkiye'de artık iktidar olamayacağı bir düzeni kurduk" diyen Bozdağ, iktidar olamayacağını anlayanların "Biz gelir gelmez sistemi geri değiştireceğiz" dediğini aktardı.



Sistemin eski hale getirilmek istendiğini vurgulayan Bozdağ, "Millet, eskiye dönüşe, yeniden parçalı iktidarlar dönemine, yeniden Ankara'da kirli pazarlıkların olduğu döneme dönüşe izin vermeyecektir. Yeni dönemde de güçlü bir şekilde aziz millet Türkiye'nin rotasını çizecektir" diye konuştu.



''TAYYİP ERDOĞAN BU MİLLETİN EVLADI"



Diğer adayların da seçim beyannamelerini açıkladığını anımsatan Bozdağ, bu beyannameleri, "AK Parti'nin getirdiklerini yok etme beyannamesi" olarak nitelendirdi.



Bozdağ, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, "Hızlı treni durduracağım" dediğini ifade etti.



Türkiye'yi şaha kaldıran siyasal iradeyi durdurmak isteyenlerin bulunduğuna işaret eden Bozdağ, "'Bağımsız, güçlü Türkiye, kendi dış politikasını ortaya koyuyor, biz Tayyip Erdoğan'ı kendi menfaatlerimiz doğrultusunda kullanamıyoruz' diye rahatsız oluyorlar. Kullanamadılar, kullanamayacaklar. Tayyip Erdoğan bu milletin has evladı, yerli ve milli lider bir güçtür" değerlendirmesinde bulundu.



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Şimdi bir araya gelmişler dört tane parti, bir de onların görünmeyen ortakları var. Alavere dalavere yapıyorlar, milletin gözünü boyamak için kılıktan kılığa giriyorlar. Tek dertleri, AK Parti'den oy hırsızlığı yapmak oraya oy artışı temin etmek. Olabilir bu dertleri ama bunu dürüst yapın. Bu ittifakın ortaklarından biri HDP midir, HDP'dir."



"CHP'nin adayı, kalkmış milletin gözüne şirin gözükmek için yapmadığı şey yok." diyen Bozdağ, seçim döneminde bisiklete binerek halk adamı olunmayacağını söyledi.



"BUNLARI SANDIKTA CEZALANDIRALIM"



Seçim dışında halkın içinde olunması gerektiğini dile getiren Bozdağ, şunları kaydetti:



"Biz beraber, Sayın İnce'yle grup başkanvekilliği yaptık. Ben de makam arabasına bindim, o da makam arabasına bindi. Ben bir gün Meclis'e bisikletle geldiğini görmedim, gören de yok. Ama seçim var, 'Milleti nasıl aldatırız, bisikletle gezersek aldatırız.' Şimdi özel uçak tutmuşlar, bütün illere özel uçakla gidiyor. Niye bisikletle gitmiyorsun? Traktörle, at arabasıyla git. Bunlar tamamen gayri samimiler. Milletin gözünü boyamak için bunları söylüyorlar. Bunlara asla pirim vermeyin. Bunları hep beraber sandıkta cezalandıralım.



Gayri samimiler ve milletin adamları olarak değil belli yerin adamları olarak hareket ediyorlar. Cumhurbaşkanımızı kullanamıyorlar. Amerika'dan bir telefon ediliyor Muharrem İnce'ye, 'Terörist başının iadesini istemediler' diyor sonra 'Usulüne uygun istemediler' diyor. Daha bu telefonun doğru mu, eğri mi olduğu anlamadan, soruşturmadan telefonu kapatıyor, televizyona bağlanıyor, Amerika'dan aldığı talimatın gereğini yerine getiriyor. Adamı telefonla kullanıyorlar, yüz yüze de kullanmıyorlar. Nasıl bu milletin adamı olacak?"



Bozdağ, ABD'ye belgesiz inananların yerli ve milli duruş sergileyemeyeceğini vurguladı.



"KUKLACI BAŞKALARI, KUKLA BU OLACAK"



"Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı seçildiğinde Türkiye'yi Tayyip Erdoğan yönetecektir" diyen Bozdağ, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Bunların seçildiğini farz edelim, Türkiye'yi İnce mi, Kılıçdaroğlu mu, yoksa Trump mı yönetecek. Kim yönetecek Türkiye'yi? Telefonla yönettiklerine göre başka türlü de yönetirler. Kılıçdaroğlu, 'Gel Muharrem' diyerek çağırıp saygı göstermediğine, asansör de bile cumhurbaşkanlarına saygı göstermediklerine göre, bu yönetmeyecek, başkaları yönetecek. Kuklacı başkaları, kukla bu olacak."



Bozdağ, seçim irtibat bürosunun açılışını yaptıktan sonra esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.