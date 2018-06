Başbakan Binali Yıldırım Isparta'da mitingde konuştu. Başbakan Yıldırım, "Haziranın ilk haftasında 12 milyon emekliye bin lirayı dağıtacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bunlara kalsa 16 yıldır yapılan dev eserleri, tünelleri, yolları ve hastaneleri balyozla yok edecekler. Bunların derdi AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan. 'Onlar olmasın da kim olursa olsun'. Hadi oradan. Isparta inadına Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti diyor" dedi.



Yıldırım, Hükümet Meydanı'nda düzenlenen partisinin Isparta mitinginde yaptığı konuşmasına, "Isparta'nın evladı ve büyük devlet adamı" olarak nitelendirdiği 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i rahmet ve şükranla anarak başladı.



27 Mayıs darbesinin 58. yılı olduğunu anımsatan Yıldırım, "27 Mayıs'ın ne anlama geldiğini Isparta çok iyi biliyor. 27 Mayıs'ta demokrasiye darbe yapılmış, milletin adamı Adnan Menderes iktidardan uzaklaştırılmış ve halkın seçtiği Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan ipe götürülmüş, idam edilmiştir. Demokrasi şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.



Yıldırım, aynı darbeci zihniyetin 15 Temmuz'da, Türkiye sevdalısı milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı da öldürmek istediğini ancak aziz milletin ve Isparta'nın o gece meydanlara inerek alçaklara geçit vermediğini kaydetti.



Ispartalıların heyecanla, aşkla 24 Haziran'ı beklediğini vurgulayan Yıldırım, "Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye demeye hazır mıyız? Durmak yok yola devam. Siz, Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye başından beri sahip çıktınız. 16 Nisan halk oylamasında Isparta yüzde 56 ile demokrasi tarafında yer aldı, 'evet' dedi. Aslında 24 Haziran seçimi, sizin 16 Nisan'da verdiğiniz 'evet' kararının sandıkta onaylanmasıdır. Yarım kalan işi tamamlamaya var mısınız? Her seçimde desteğinizle oylarınızla bize sahip çıktınız. AK kadrolardan desteğinizi asla esirgemediniz. Rabbim kardeşliğimizi, birliğimizi daim eylesin" şeklinde konuştu.



Başbakan Yıldırım, ülkeyi kimin yöneteceğine 24 Haziran seçimlerinde ilk defa sandıkta karar vereceklerini, vesayetçilere, kumpasçılara işi bırakmayacaklarını söyledi.



Seçimlerde Türkiye'yi 2023'e götürecek kadroların seçileceğine işaret eden Yıldırım, bu kadroların Gazi Mustafa Kemal'in işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine Türkiye'yi taşıyacağını, başlarında da Erdoğan'ın olacağını vurguladı.



Alandakilere, "Seçimlerde vereceğiniz kararla zaman zaman demokrasimize yapılan müdahaleleri, darbeleri artık bir daha görmemek üzere tarihin çöplüğüne atmaya hazır mısın Isparta? Türkiye üzerinde oynanan oyunları, kirli tezgahları boşa çıkarmaya var mısın Isparta? Hainlere şehitlerimizin, gazilerimizin hesabını soracak mısın Isparta. Erdem irade ve cesaretle bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye sahip çıkacak mısın Isparta?" sorusunu yönelten Yıldırım, meydandakilerden "evet" cevabı alması üzerine, "İşte Isparta, işte meydan. Vakit Isparta Vakti. Vakit AK Parti vakti. Vakit Türkiye vakti" ifadelerini kullandı.



Yıldırım, AK Parti'nin açıkladığı seçim beyannamesi ile bir kez daha milletin partisi olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi.



"AYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN LAFA BAKILMAZ"



AK Parti'nin "İnsanı yücelt ki devlet yücelsin." diyen ecdadın yolunda olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Diğer adaylar ne vadediyor? Adayların vaatlerine bakıyoruz. 'Savaştan kaçarak canını kurtaran sığınmacıları ülkelerine geri göndereceğiz.' diyorlar. Bizim ecdadımızda, geleneğimizde zordakilere, dardakilere yardım etmek, kucak açmak vardır, merhamet vardır. Bizim geleneğimiz budur. Bazıları çıkıp ölümden hayatını kurtarmak isteyenlere bile tahammül edemiyorlar. Nasıl ülke yöneteceksiniz? İnsanı yüceltmiyor ve yaşatmıyorsanız nasıl bu ülkeye hizmet edeceksiniz diye benim Ispartalı kardeşim bunun hesabını soracak. Terör örgütünün kol gezdiği çatışma bölgelerine kadınları, çocukları yollayacaklarmış. İnsanlık öldü mü be kardeşim? Türkiye dünyaya insanlık dersi veriyor. Başka ne diyorlar. Kanal İstanbul'u iptal edeceklermiş. Siz bugüne kadar bu memleket için hangi hayırlı işe 'evet' dediniz. Bir de çıkmışlar 'Yerli otomobil yapmak ilkelliktir.' diyorlar. İlkel olan sizsiniz. Yerli ve milli değerleri geliştirmek de AK Parti'nin işidir. 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' . Gördüğünüz gibi işleri güçleri ya yıkmak ya da bol keseden atmak. Bırakın konuşsunlar. Zaten laf üstüne laf koymaktan başka bir marifetleri yok. Bunlara kalsa 16 yıldır yapılan dev eserleri, tünelleri yolları ve hastaneleri balyozla yok edecekler. Bunların derdi AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan. 'Onlar olmasın da kim olursa olsun'. Hadi oradan. Isparta inadına Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti diyor."



Yıldırım, muhalefetin 12 seçimde de başaramadığını, 13. seçimde de başaramayacağını, milletin gerekli ayarı vereceğini, bazılarını siyasetten emekli edeceğini ifade etti.



"TÜRKİYE AK PARTİ İKTİDARI İLE TAM 3,5 KAT BÜYÜDÜ"



Milletin kiminle ittifak yapacağını çok iyi bildiğini işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:



"Türkiye, AK Parti iktidarı ile tam 3,5 kat büyüdü. Dünyada, Türkiye'nin itibarı yükseldi, toplumun bütün kesimleri kalkınma ve refahtan pay aldı. Her ilimize üniversite götürdü, terör hareketlerine, PKK, FETÖ ve DEAŞ'a en ağır darbeyi iktidarımız döneminde vurduk. Sağlıkta, büyük devrimler gerçekleştirdik. Enerjide savunma sanayiinde yerli ve milli atılımlar yaptık. Vatandaşımızın derdiyle dertlendik, çiftçimizin, memurumuzun, gençlerimizin, kadınlarımızın yanında olduk. Şimdi büyümeye, üretmeye, istikrara devam ediyoruz. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 12 milyon emeklimizin tamamına bin lira bayram ikramiyesi haziranın ilk haftası verilecek. Bizi operasyonlarla çöktürmeye çalışanlara inat Türkiye'yi daha da büyüteceğiz, bölgemizde söz sahibi olan güçlü bir ülke haline getireceğiz. Ülkemizin, milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz. İşte bunun için Isparta, istikrar sürsün Türkiye büyüsün diyoruz. İşte bunun için Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti diyoruz."



ISPARTA'TA COŞKULU KARŞILAMA



Başbakan Binali Yıldırım mitinge katılmak için geldiği Isparta'da vatandaşlarca sevgi gösterisiyle karşılandı.



Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'ndan seçim otobüsüyle kent merkezine hareket eden Yıldırım'a, yol güzergahında Ispartalılar sevgi gösterisinde bulundu.



Koçtepe köyü sakinlerinin yanında duran Başbakan Yıldırım, vatandaşın isteklerini dinledi.



Köyün muhtarı Ümit Yıldırım, eski İzmir-İstanbul yolunun yeniden açılmasını, asfalt ve Organize Sanayi Bölgesi'ndeki toprakların kendilerinde kalmasını istedi.



Muhtar Yıldırım'ın soyadının benzerliğinden dolayı kendisinin amca oğlu olduğu esprisini yapan Başbakan Yıldırım, "Söylediklerinin hepsi doğrudur. Ne gerekiyorsa yapılacaktır" diye konuştu.



Yıldırım, "Şu 24 Haziran'ı bir aradan çıkaralım, palavracıları da bir aradan çıkaralım, ondan sonra yolumuza... Durmak yok" ifadesini kullandı.



ATLI DAVULLU ZURNALI KARŞILAMA



Davul zurnalı karşılamaya "Aslankaya" adındaki atının üstünde, elinde Türk bayrağıyla katılan Selahattin Pala, dikkati çekti.



Başbakan Yıldırım, bir başka kavşakta kendisini bekleyen taksi esnafıyla da bir süre sohbet etti.



Çocukların gül verdiği Yıldırım, "24 Haziran'a hazır mıyız? Yeni bir destan yazacak mıyız? Güller diyarından Cumhurbaşkanımızı, Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçecek miyiz?" diye sordu.



Başbakan Yıldırım, esnafın "evet" yanıtı üzerine "Allah sizden razı olsun, Allah işinizi rast getirsin." dedi.



Bazı taksicilerin, "Döviz oyunuyla yıkılmadık. Sen dik dur, eğilme Reis. Esnaf seninle" yazılı döviz taşıdığı görüldü.