Başbakan Binali Yıldırım, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Projesi'nin (EYDEP) tanıtım toplantısında konuştu.

Yerli savunma sanayinin önemine değinen değinen Yıldırım, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı örnek gösterdi.

"Afrin Harekatı'nın kaderini değiştiren budur, bu silahlı İHA'lar, silahsız İHA'lar..." diyen Başbakan, "Orada bir üstünlük oluşturduk. Karşı tarafa verilen mühimmatlar, silahlar bizim bu mukayeseli üstünlüğümüzün altında kaldı" dedi.

Yıldırım, "Türkiye'nin caydırıcı kabiliyeti mutlaka geliştirilmelidir. O zaman bölgesel krizlerin üstesinden daha kolay geliriz" diye konuştu.

AFRİN'DE 3 ŞEHİT

Konuşmasında Afrin'den gelen kötü bir haberi de veren Yıldırım, "Zeytin Dalı Harekatı başarıyla tamamlandı. Şimdi temizlik yapılıyor. Teröristler sağı solu tuzaklamışlar. Bunların temizliğiyle uğraşırken kayıplarımız da oluyor. Maalesef bugün 3 şehidimiz var. El yapımı patlayıcı temizliği yaparken şehit oldular. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Binali Yıldırım, isim vermeden terör örgütü YPG/PYD'yi destekleyen ABD'yi eleştirdi.

"TERÖRLE MÜCADELE SÜRECEK"

"Fırat'ın doğusunda, Kuzey Irak'ta tehdit devam ediyor. Tehdit doğuda olur batı da olur biz oradayız" diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Terör unsurlarının bir daha ortaya çıkmamak üzere tamamen yok edilinceye kadar bu mücadeleyi millet olarak sürdürmeye kararlıyız. Bu konuda kimsenin icazetine ihtiyacımız yok. Dostlarımız bizi düşünüyorsa gölge etmesinler. Terör örgütünün arkasına geçip onların arkasından namlularını bize çevirmesinler. Terör örgütüyle iş tutmasınlar. Dost olduklarını Türkiye'ye göstersinler."

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



"Dünyada hiçbir ülke her şeyi kendim yapacağım hevesinde değil. O kapalı ekonomilerde mümkün. Devlet eliyle kalkınma modelinde her şeyi yapmaya çalışıyorduk. İhtiyaç olan civatayı bile kendimiz yapıyorduk. Bu alışkanlıklar artık bitti.

Savunma sanayiinde dünya ölçeğinde şirketlerimiz var. Geçmişten gelen bir alt yapımız var. Kamu tersanelerinde gemi yapılıyordu, bir dönem çalıştım. Oradaki yapılan sözleşmelerin ne zaman bakımından ne fiyat bakımından tutturulduğuna şahit olmadım.

İnsan faktörünün devreden çıktığı, bilişimin yazılımın daha fazla kullanılacağı bir döneme giriyoruz. Bilişim teknolojilerini daha fazla kullanırsak ürünümüzün küresel anlamdaki rekabeti çok daha önemli hale gelecek. 100 büyük şirket arasında Türkiye'nin 3 savunma şirketi öne çıkıyor. Şirketler önemli ama burada bir ekosisteme ihtiyaç var.

10 YIL İÇİNDE 60 MİLYAR DOLARLIK PROJE



Savunma sanayimize bakıyoruz önümüzde 60 milyar dolarlık bir iş hacmimiz var. 600'den fazla projemiz var. 10 yıl içerisinde bu projelerimiz gerçekleşecek. Bunların zaten 12-13 milyarlık kısmı sözleşmeye bağlanmış durumda. Diğerleri de peyderpey devreye giriyor.



Mutlaka kendi kendimize yeterli hale gelmemiz gerekiyor. Bu yönde attığımız adımlar var. Sadece kamuya ait firmalarla bu işi yapamayız."