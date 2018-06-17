Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin Yenikapı'da düzenlediği mitingde konuşma yaptı.

Yıldırım, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Birinci bayramımızı yaptık. Haftaya pazar günü 24 Haziran seçim zafer bayramına İstanbul hazır mısın? Yeni bir destan yazacak mıyız? Milletin adamını yeni sistemin cumhurbaşkanı olarak seçecek miyiz? Cumhur İttifakı'nı, AK Parti'yi güçlü şekilde Meclis'e gönderecek miyiz? Güçlü hükümet için, güçlü Türkiye için 'evet' mi? Harikasın İstanbul, harika. İstanbul 'evet' dediyse Türkiye 'evet' demiştir. Sağ olun var olun. İstanbul, 15 Temmuz sonrasında Yenikapı ruhunu başlatan şehir. İstanbul'un meydanları Kudüs'ün, Halep'in, Urumçi'nin, İslamabad'ın sesi oldu. İstanbul, her daim mazlum milletlerin umudu oldu. İstanbul, hazır mısın İstanbul? Bir kez daha destan yazacak mısın İstanbul? Türkiye'nin yüzünü bir kez daha güldürmeye var mısın İstanbul?

24 Haziran'da biz bu yıkım ekibine, hak ettikleri dersi verecek miyiz? Adamlar nereye gidiyorsa yıkımdan bahsediyorlar. AK Parti ne yaptıysa 'bunları durduracağız, bunları yaptırmayacağız, bunları yıkacağız' diye ağızlarından bir hayır kelime çıkmıyor. Bunların bu ülkede tek bir dikili ağaçları yok. Hiçbir yerde 'Şu eseri de biz yaptık' diyebiliyorlar mı? diyemezler. Şimdi bunlar vaat vermek istiyor, meydana çıkıyor 'Biz yol vaadi verelim' diyorlar. Bir bakıyorlar ki bütün yollar yapılmış. Hadi bu olmadı 'Köprü yapalım' diyorlar. Ya köprüler de yapılmış. 'Hastane yapalım' diyorlar, bakıyorlar ki hastaneler de bitmiş. 'Okul yapalım' diyorlar, o da bitmiş. Sinirleniyorlar. Yapacak iş bulamayınca, 'Bari iftira atalım', 'Yalan söyleyelim', 'Yıkmaya çalışalım'... İşte bunların geçmişi bu. Bunlar değil mi 1936'da ilk defa uçak yapan Nuri Demirağ'ın fabrikasını kapatan, bunlar değil mi? Bunlar değil mi köprülere karşı çıkan, köprüler bitince de en önce kullanan, bunlar değil mi?"



Şimdi çıkmışlar meydanlarda bol keseden atıyorlar. Kardeşim ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Ortada bir eseriniz var mı, bir iziniz var mı? Yok. Millet neye göre size destek versin? Millet bakar, söze bakar. Sözü kimin söylediğine bakar ona göre karar verir. Elhamdülillah AK Parti'nin 15 yıl boyunca Türkiye'nin her köşesinde izi var, hizmeti var. Onun için AK Parti ne diyor? 'Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.' Öyle değil mi İstanbul? En güzel şahidi sizsiniz. Yedi tepeli İstanbul'a yedi tane eseri AK Parti yaptı, sizin iktidarınız yaptı. Hızlı tren hayalini gerçeğe dönüştüren kim? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Avrasya Tüneli'ni kim yaptı, Marmaray'ı kim yaptı? İzmir İstanbul otoyolunu Osmangazi Köprüsünü kim yaptı? Dünyanın en büyük havalimanını kim yapıyor? AK Parti yapar onlar konuşur bu kadar basit.



İstanbullu biliyor ki yaparsa AK Parti yapar. İstanbul biliyor ki işimiz hizmet, gücümüz millet. Hatırlayın, geçmiş yılları hatırlayın. Terör azmış, darbe tehditleri, vesayetler ülkenin adeta kaderi olmuş. İşte böyle bir çıkmazda bir yiğit çıktı, dedi ki 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' 3 Kasım 2002'de 'Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın' dedik. Yaktınız mı ışıkları? Türkiye aydınlandı mı? 15 senede Türkiye'yi 3 kat büyüttük mü? Darbecilere, bölücülere, FETÖ'cülere, PKK'lara, DEAŞ'a hakettiği dersi verdik mi? Ülkemizi, terör belasından kurtardık mı, 15 Temmuz'da siz kahraman milletimizle beraber Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanları doldurduk mu? FETÖ'cülere o geceyi zindan ettik mi? O gece halkı gücü, tankın gücünü yendi mi?



Önce siz çıkın cesurca PKK'ya, DEAŞ'a, FETÖ'ye karşı nasıl mücadele edeceksiniz, bunu ortaya koyun. Ondan sonra vatandaşımız size güvensin, size destek versin. İnşallah önümüzdeki pazar günü yapılacak seçimler Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine giden yolda yeni bir günün başlangıcı olacak, yeni bir milat olacak, yeni bir tarih olacak. İstanbul.... Hazır mısın İstanbul? Büyük güne hazır mısın? 6 günü 'gece' demeden, 'gündüz' demeden gönüllere girerek, elleri sıkarak geçirecek miyiz? Dolu dolu çalışacak mıyız? Aman siz siz olun mutlaka sandığa gidelim. Gitmeyenleri, sandığa gitmesi için destek olalım, teşvik edelim. Çünkü bu seçim önemli bir seçim. Türkiye'nin 100. yıl hedeflerini gerçekleştirecek kadroların seçimidir. O yüzden özellikle sizlerden ricam, seçime katılımı Türkiye'nin her tarafında en iyi şekilde sağlayalım. İstanbul, hazır mısınız?"

