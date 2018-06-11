Başbakan Binali Yıldırım, Uşak mitinginde konuştu.



Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Külliye'yi yıkacağız. Yolları kapatacağız. Yerli araba yaptırmayacağız. Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız.' Bunların ufku yok, bunlar sadece bir şeye kilitlenmişler, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti gitsin de Türkiye ne olursa olsun. Bu bölge üzerinde plan yapanlar, emperyal güçler de aynı şeyi söylüyor. 'Tayyip Erdoğan gitsin' diyor. Bunlar da aynı şarkıyı söylüyor. Bu sizin aklınıza bir şey getiriyor mu? Demek ki söz birliği yapmışlar. FETÖ'sü, Kandil'i içerideki sponsorları bir ağızdan AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun memleket önemli değil.

''MUHARREM İNCE KOŞA KOŞA EDİRNE'YE GİTTİ''

Muharrem İnce koşa koşa Edirne'ye gitti. Biz de zannettik ki Edirnelileri özlemiş. Ama doğru Edirne Cezaevi'ne gitti. Selahattin Demirtaş'ın yanına gitti. Ey CHP ey koca CHP Atatürk'ün partisi teröre destek verenden medet umuyor. Yakışır mı bu CHP'ye? Bu konu çok önemli. Türkiye'nin beka meselesi olan bir işte bile dik duruş ortaya koyamayanlara hak ettikleri cevabı sandıkta CHP'li kardeşlerimizin takdirine bırakıyorum.

''YURT İÇİNDE TERÖRÜ ETKİSİZ HALE GETİRDİK''

'Külliye'yi yıkacağım' diyor. Milletin gücü seni yıkar Külliye'yi yıktırmaz. Şimdi Kandil'e ilerliyoruz. Yurt içinde terörü etkisiz hale getirdik, şimdi peşlerindeyiz. Nereye giderse gitsinler, kahraman Mehmetçiklerimiz sınır ötesinde büyük destan yazıyor. Teröristlerin oradaki inlerini de başlarına geçireceğiz. Büyük laflar konuşanlar Afrin'i hatırlasın, El-Bab'ı hatırlasın. Şehitlerimizin, gazilerimizin hesabını tek tek soracağız.

''EY KILIÇDAROĞLU SEN İSTEDİĞİN KADAR SÖYLE''



Bugün büyüme rakamları açıklandı, ilk 4 ayda Türkiye yine rekor yaptı, yüzde 7,4 büyüdü. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm bunlar olurken muhalefet ne yapıyor. Dışarıdakilere Türkiye’yi şikayet ediyor. Diyor ki ‘Türkiye güvenli değil gitmeyin.' Yani turizm gelişmesin. Ama o söyledikçe dışarıdakiler de inatla Türkiye’ye geliyor. Bugün 2018 ilk 4 ayında geçen sene gelen turist sayısının yüzde 50 fazlası geldi. Ey Kılıçdaroğlu, sen istediğin kadar söyle, senin sözüne içeride zaten inananlar yok da dışarıdakiler de artık inanmıyor haberin olsun.

''YALAN DOLAN BUNLARDA HER ŞEY VAR''

Emeklilerimize her bayram öncesi bin lira vereceğiz dedik, hayırlı uğurlu olsun. Emeklilerimiz her şeyin daha iyisine, güzeline layık. Çünkü onlar bu ülke için çalıştılar çabaladılar, genç ömürlerinde ürettiler ama onu bile şimdi istismar ediyorlar. Ne diyorlar, 'yok bin lira verilmiyormuş, yok 750, 500 lira veriliyormuş.' Yalan, dolan, bunlarda her şey var.

''AK PARTİ UŞAK'IN EMRİNDEDİR, UŞAK'IN UŞAĞIDIR''



Onlar hala diyor ki 'Biz mazotu ucuzlatacağız.' Be şaşkın biz zaten yarısını mazotun karşılıyoruz. Yapılanlardan haberi yok. Bunlar gariban. Yapılmış şeyleri bile yapacağız diyorlar. AK Parti Uşak'ın emrindedir, Uşak'ın uşağıdır.''