Başbakan Binali Yıldırım ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, İzmir'deki bir oteldeki ikili görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması düzenledi.



Başbakan Yıldırım, Borisov ve heyetini İzmir'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, konuk başbakanın önceden planlanmış başka bir programı olduğu için bugün öğleden sonra yapılacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) açılış törenine katılamayacağını, programda Bulgaristan'ın ekonomi bakanıyla temsil edileceğini ifade etti.



Filibe'de yangın söndürme helikopteri kazası sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiğine değinen Yıldırım, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.



Yıldırım, Bulgar mevkidaşı ve heyetindekilerle kapsamlı görüşmeler yaptıklarını vurgulayarak, Türkiye ve Bulgaristan'ın iki komşu olmasından öte köklü bir geçmişe sahip olduklarını, iki ülke arasındaki ortaklık ilişkileri ve işbirliğini iyi komşuluk ve karşılıklı yarar temelinde geliştirmeye önem verdiklerini bildirdi.



İki ülke arasındaki üst düzey siyasi diyaloğun ilişkilerin gelişmesine ciddi katkı yaptığını, konuk başbakanın en son olarak 7 Ocak 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Demir Kilise açılışı vesilesiyle Türkiye'ye geldiğini hatırlatan Yıldırım, 26 Mart 2018'de Varna'da düzenlenen Türkiye-Avrupa Birliği LiderlerZirvesi vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Bulgaristan'a gittiğini söyledi.

Bu toplantılarda Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri, Bulgaristan ile Türkiye ilişkileri konusunda kapsamlı görüşmeler yapıldığını aktaran Yıldırım, "Bu vesileyle başarılı AB Dönem Başkanlığı için değerli dostum Borisov'u ve Bulgaristan'ı tebrik ediyorum. Bulgaristan'ın Türkiye'nin de dahil olduğu Balkanlar bölgesini AB gündemine taşımaya yönelik çabalarını da takdir ediyoruz. Ayrıca Varna'daki Türkiye AB Zirvesi'nin düzenlenmesinde Sayın Başbakan Borisov'un kişisel gayreti olduğunu da biliyor, teşekkür ediyoruz" dedi.



Başbakan Yıldırım, Bulgaristan ve Türkiye arasında 2012'de tesis edilen yüksek düzeyli stratejik işbirliği kapsamında ilişkileri sürdürmeyi ve iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda daha da ileri taşımayı hedeflediklerini ifade etti.



Ekonomi, kültür, turizm konuları başta olmak üzere yatırım, enerji ulaştırma gibi konularda ilişkilerin günden güne geliştiğine ve ilişkilerin temelini kazan kazan esasına göre inşa ettiklerine işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti:



"Trans Avrupa ulaşım koridorunun Türkiye tarafındaki yeni hızlı tren projesine de birkaç ay içerisinde başlıyoruz. İstanbul'dan Edirne'ye 233 kilometrelik bu hatla birlikte Avrupa, Balkanlar, Anadolu topraklarından Ortadoğu ve Uzakdoğu'ya kadar gidecek tarihi İpekyolu tekrar canlanmış olacak. Aynı zamanda bu bağlantı, Türkiye üzerinden Bulgaristan'a ve Avrupa'ya ulaşım koridorlarının tamamlanmasını da temin edecektir."



Yıldırım, iki ülke arasında ticaret hacminin de arttığını belirterek, Bulgaristan'ı ikili ticarette stratejik ortak olarak gördüklerini vurguladı.



Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bugün açacağımız TANAP'ın Bulgaristan üzerinden Avrupa'nın diğer ülkelerine devam etmesi de prensip olarak benimsediğimiz bir durumdur. TANAP Projesi vasıtasıyla yılda 10 milyar metreküp Azeri gazını Avrupa pazarlarına taşımış olacağız. TANAP bölgesel refahı artıracak, Avrupa'nın Balkanların enerji arz güvenliğini teminat altına alacaktır. Bulgaristan'da karayolu ve demiryolu bağlantısıyla transit ulaşım koridorlarını daha da geliştirmiş olacağız."



Turizmin de iki ülke arasında yıldan yıla geliştiğine dikkati çeken Yıldırım, geçen yıl Bulgaristan'dan bir milyon 800 bin kişinin Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirtti.



Konuşmasında Türkiye'nin göçmen politikası bakımından yaptığı fedakarlığa değinen Yıldırım, "Avrupa Birliği maalesef bu göçmen politikası bakımından Türkiye ile olan anlaşmasını gereği gibi uygulamıyor, uygulayamıyor ve bu konuda da Türkiye hala büyük bir fedakarlık yapmaya devam ediyor. Dostlarımızın, Türkiye'nin yaptığı bu fedakarlığı bir an önce görmelerini bekliyoruz" dedi.



Başbakan Yıldırım, Bulgaristan ile olan iyi ilişkilerin AB'ye örnek teşkil etmesini umduklarını belirterek, şu görüşlere yer verdi:



"Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefi devam ediyor ancak bu Türkiye'nin tek başına yapacağı bir iş değil, Avrupa Birliği'nin gelecek vizyonunu belirlemesi ve bu konuda kafa karışıklığının bir an önce giderilmesi gerekiyor. Dolayısıyla Bulgaristan'la bizim geliştirdiğimiz ikili iyi ilişkilerin daha ileri taşınarak Avrupa Birliği'ne de örnek teşkil etmesini arzu ediyoruz.



Bütün bunlar olurken kısa süre önce Avusturya Başbakanı'nın, Avusturya hükümetinin aldığı camileri kapatma, din adamlarını sınır dışı etme kararının geleceğin Avrupası için, bölgesel barış için, dinler arası, medeniyetler arası buluşma ve diyalog için büyük bir tehdit olduğunu da bu vesileyle ifade etmek isterim. Bölgemizin huzura, barışa ihtiyacı var. Radikal söylemler ve İslamofobi söylemleriyle Avrupa değerleri hiçbir zaman istediğimiz noktaya gelmez. Bu bakımdan bu yanlıştan Avusturya hükümetinin bir an önce dönmesini bekliyoruz. Dönem başkanlığını devralacak olması birliğin açıkçası hemen öncesinde böyle bir kararın çok büyük bir yanlış, büyük bir talihsizlik olduğunu düşünüyoruz."



Başbakan Yıldırım, konuşmasının sonunda Başbakan Boyko Borisov'a teşekkür ederek gelecekte karşılıklı ilişkilerin daha ileri götürülmesi için üst düzey ziyaretlerin sıkça tekrarlanmasını önemli gördüğünü sözlerine ekledi.