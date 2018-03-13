Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İyilik Ödülleri Programı'na katıldı.
Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"Yüreği burkulan ailelere sabır ve başsağlığı dilemeyi beceremeyenler, hiç değilse susmalıdır. Bu vesileyle, dün uçak, bugün otobüs kazasında hayatlarını kaybeden bütün vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Dinimizle ilgili yalan yanlış konuşan, milleti inancımızdan soğutmaya çalışanlara geçit vermemek nasıl Diyanet İşleri Başkanlığımızın asli görevi ise gönül gözünü kapatmayan, ruhunu karartmayan nesillerin yetişmesinde, mukaddes dinimiz İslam'ın doğru anlaşılmasında, doğru anlatılmasında da Diyanet İşleri Başkanlığımızın büyük görev ve sorumlulukları vardır."