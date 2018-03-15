Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'da "6. Küresel Bakü Forumu"nda konuştu.



Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



"Türkiye medeniyetlerin buluştuğu, dinlerin buluştuğu Asya ve Avrupa arasında buluşma noktasıdır. Farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Ülkelerin birbirine daha bağımlı hale geldiği bir dünyadayız. Bölgeleri, ekonomileri birbirine bağlayan projelerle refahı sağlayabiliriz. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesiyle Uzakdağu'dan Batı Avrupa'ya kadar büyük bir coğrafyayı ilgilendiriyor.

Türkiye müttefikleri ve dostları için güvenilir bölgesel barışa kendini adamış ülke olduğunu dünyanın pek çok yerinde göstermiştir. Suriye'de yaşanan iç savaş ve yönetim boşluğundan kaynaklanan mülteci akınında 3.5 milyon mülteciyi misafir eden ülke Türkiye'dir. Bu yapılmamış olsa bölgede huzursuzluk daha da artacak ve bölgede devam eden terör olaylarını kontrol altına almak belki de mümkün olmayacaktı.

BM küresel olaylarda daha güven bir artırıcı yapıya kavuşmalı. Rekabetin değil sorun çözmeyi esas alan bir BM reformunun kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğu gün gibi ortadadır. Bir yanda insanlar ölüyor kimyasal gazlar kullanılıyor. Ama BM Güvenlik Konseyi sadece rekabet uğruna ülkelerin birbiriyle rekabeti uğruna bu insanlık dramına gerekli cevabı veremiyor."

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Yıldırım, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında önümüzdeki dönemde hangi alanda anlaşmaların yapılabileceğinin sorulması üzerine Yıldırım, iki ülkenin geçmişte çok önemli iş birliği anlaşmaları yaptığını, bundan sonra da yapmaya devam edeceğini söyledi.



Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Bakü-Tiflis-Erzurum Neft Hattı ve Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın hizmete girdiğini anımsatan Yıldırım, "Bu sene sonunda da TANAP Projesi hizmete girecek. Bu sadece Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan'ı ilgilendirmiyor aynı zamanda Türkiye'den sonra Balkanlar ve Avrupa'yı ilgilendiren bir proje. Bundan sonra birçok altyapı projeleri yatırımlar ve karşılıklı kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesi turizmin geliştirilmesi ve bölgesel iş birliğinin artırılmasına çalışılacak" diye konuştu.



AFRİN AÇIKLAMASI

Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bir soruya da şu cevabı verdi:



"Azerbaycan ve Türkiye bölgesel güvenliğin sağlanması ve terörle mücadele konusunda birlikte çalışıyor. Türkiye'nin PKK ve onun uzantısı olan PYD/YPG ve DEAŞ unsurlarına yönelik başlattığı Afrin operasyonu dost ve kardeş Azerbaycan'da bütün halk tarafından kuvvetle destekleniyor. Biz bunu sokakta buluştuğumuz insanları dinlerken buna şahit oluyoruz.



"TÜRKİYE AZERBAYCAN'IN YANINDA"

Karabağ meselesi Azerbaycan'ın haklı meselesidir. Azerbaycan'ın toprakları Karabağ tarafından işgal edilmiştir. 1 milyon kaçkın ve göçgün insan vardır. Dolayısıyla bu sorunun çözülmesi için uluslararası düzeyde her etkinlikte Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır."



Yıldırım, Dağlık Karabağ sorununa ilişkin bir soru üzerine, soykırımın bir insanlık suçu olduğunu, Dağlık Karabağ'da bir etnik temizlik ve soykırım yapıldığını vurguladı.



Soykırımın karşılığını, bunu yapan Ermenistan'ın görmesi gerektiğini anlatan Yıldırım, "Geç kalabilir ama mutlaka Azerbaycan'ın bu konudaki haklı davası eninde sonuna özüne ulaşacaktır. Bu konu Birleşmiş Milletler, AGİT, MİNSK Grubu gibi her türlü bölgesel ve uluslararası organizasyonlarca da bilinmektedir. Buraya teröristlerin yerleşiyor olması veya başka hazırlıklar olması sonucu etkilemez. Dost ve kardeş Azerbaycan'a buradan başka bir tehdit vaki olursa veya Türkiye'den buraya terör tehdidi vaki olursa karşılığı mutlaka olur." diye konuştu.



Yıldırım, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde yöneticilerinin, ABD Kongresi'ni ziyaret edip kendilerini destekleyen senatörlere ödül vermesine ilişkin soruyu da yanıtladı. Yıldırım, ABD'li yetkililerin ödül alacağına, oradaki insanlık suçunun hesabını vermesinin daha yerinde olacağını söyledi.