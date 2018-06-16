Tokat'ta halka seslenen Başbakan Binali Yıldırım "Bu ay iki bayram kutluyoruz" dedi Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "Birincisi Ramazan Bayramı, ikinci bayram da önümüzdeki pazar 'seçim zaferi' bayramı."



Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle...



"Tokat gün bugündür, vakit Tokat vaktidir, vakit Türkiye vaktidir diyor. Milletimize 16 yıldır canla başla hizmet ediyoruz. Yapılamaz denilenleri yaptık. Aşılamaz sorunları tek tek aştık. Ferhat olduk dağları deldik, vesayetçilere papuç bırakmadık. Canımız pahasına milletin emanetine sahip çıktık. Bu başarının ardında AK Parti'yi iktidar yapan siz varsınız."



"TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİ SAĞLAM DA SİZİN AKIL HOCALARINIZ SAKAT"



"Tutturmuşlar 'ekonomi kötüye gidiyor.' Boşa sevinmeyin, Türkiye'nin ekonomisi sağlam da sizin akıl hocalarınız sakat."



"15 YILDA TÜRKİYE'Yİ 3 KAT BÜYÜTTÜK"



"Türkiye AK Parti döneminde son 15 yılda üst üste 5,7 büyüme gerçekleştirdi. Onun için 15 yılda Türkiye'yi 3 kat büyüttük. Geçmiş dönemlerde böyle bir büyüme yok. Bu başarı Türkiye'yi milletimizle el ele vererek büyük hedeflere taşıyan AK Parti kadrolarının başarısıdır."

"SAVUNMA SANAYİNDE YERLİ ÜRETİM YÜZDE 65'E ÇIKTI"



"Türkiye'nin İnsansız Hava Aracı ne zaman yapıldı? Bunu sayın İnce'ye bir sorun. Türkiye bugün hidroelektrik santrallerinin türbinlerini üretmeye başladı. Bundan bunların haberi var mı? Savunma sanayinde yerli üretim yüzde 65'e çıktı. Bunların bununla alakası var mı? Enerji'de yüzde 65 olan dışa bağımlılığımızı yüzde 50'nin altına indirdik bu işten haberleri var mı?"

"VATANDAŞTAN YAPMAK İÇİN DEĞİL YIKMAK İÇİN OY İSTİYORLAR"



"Şimdi de tutturmuşlar yıkacağız, kapatacağız, durduracağız, satacağız. Ne diyorlar, Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız, hızlı trene ne lüzum var. Vatandaştan yapmak için değil yıkmak için oy istiyorlar."

"TOKAT TURHAL ŞEKER FABRİKASI ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK"



"Tokat Turhal Şeker Fabrikası çalışmaya devam edecek. Daha fazla da kotasını, üretimini artıracağız buradan söz veriyorum."