AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisince Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, vatandaşların ramazan ayını tebrik ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.



"Rabbim kardeşliğimizi, birliğimizi bozmak isteyen hainlere fırsat vermesin." diyen Yıldırım, partililere, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.



Şırnaklıların AK Parti'yi bağırlarına basarak, demokrasi ve siyasete olan inançlarını ortaya koyduklarını belirten Yıldırım, "Biz bu güzel ülkenin her şehrine sevdalıyız. Şırnak'ı Antalya'dan, Siirt'i Sinop'tan, Hakkari'yi Bursa'dan ayrı düşünmedik, düşünmeyiz." diye konuştu.



Şırnak Cizreli Mele Ahmed Ciziri'nin, "Biz tek hüviyetiz. Biz aynı kaynaktan türemiş aynı isimleriz." sözünü hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:



"Bizim vatandaşlıkta önce kardeşiz dememizin sebebi budur. Bizi kardeş yapan değerlerimiz bellidir. Dinimiz, Rabbimiz, peygamberimiz, kitabımız Kur'an-ı Kerim birdir, başımızın tacıdır. Tarihi, medeniyeti birlikte inşa etmiş, ortak inancın, ortak tarihin çocuklarıyız. Aynı beden, aynı ruhuz. Aynı toprağın, Anadolu topraklarının insanları olarak bir olduk, beraber olduk, kardeş olduk, birlikte Türkiye olduk. Bu topraklarda söylenen türküler bize can olmayı, canan olmayı, candan olmayı öğütledi. Bizi kardeş yapan Peygamber Efendimize, Rabbimize hamdolsun diyoruz. Dünya alem bilsin ki Türk de biziz Kürt de biziz Zaza da biziz Arap da biziz Türkmen de biziz Çerkez de biziz. Doğu da bizim Batı da bizim. İzmir de bizim Van da bizim. Kürtçe de bizim Türkçe de bizim."



Başbakan Binali Yıldırım, bu sırada alandaki vatandaşları, Kürtçe "Başım gözüm üstüne" diyerek selamladı.



Alandakilere "Bizler Alparslan'ın, Selahaddin'in torunlarıyız, Selahaddin'in torunları hazır mısınız? 24 Haziran'da destan yazacak mıyız?" sorularını yönelten ve "evet" karşılığını alan Yıldırım, "Şırnak Allah'ına kurban." dedi.



"HER TÜRLÜ BÖLÜCÜLÜĞÜ, AYRIMCILIĞI REDDEDİYORUZ"



Başbakan Yıldırım,"Biz birlikte aynı kıbleye yöneldik, yan yana saf tutuyoruz. Biz bu ülkenin her köşesine, her insanına muhabbetle bağlıyız. Bu ülkenin her vatandaşı başımızın tacıdır. Her türlü bölücülüğü, ayrımcılığı reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Türkiye hepimizindir, ay yıldızlı bayrak hepimizindir. Bu devlet hepimizindir. Bu gerçek hiç değişmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.



Bölgenin terörden çok çektiğini vurgulayan Yıldırım, "Dağlarımızda eskiden davarımızı, malımızı yayamıyorduk. Dağlar ıssızlaşmıştı, terör geçit vermiyordu. Elhamdülillah şimdi şehrimizle dağımızla her taraf bizimdir. Bizim olmaya devam edecektir." diye konuştu.



Bu sırada alandaki vatandaşlar "Kahrolsun PKK" sloganı attı.



"BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNDEN HESAP SORMA VAKTİ GELMİŞTİR"



"Çocuklarımızı dağa çıkaranlar, ellerine silah verenler en çok bu memleketin siz asil evlatlarına, Kürt kardeşlerime zarar verdiler." diyen Yıldırım, teröristlerin, bölgenin çocukları okumasın, cahil kalsın diye okulları yaktıklarını belirtti.



Teröristlerin yolları, tünelleri bombaladıklarını, işçileri kaçırarak, iş makinelerini yaktıklarını vurgulayan Yıldırım, "Kime zarar verdiler? Size zarar verdiler, bu ülkenin asil vatandaşlarına zarar verdiler. Evladı dağa çıkan annenin, çocuğuna hasret kalmış babanın acısını kim anlayabilir. Bu memleketin evladını dağa çıkaran, kalem tutması gereken ellere silah tutuşturan alçak, bölücü terör örgütünden hesap sorma vakti gelmiştir." ifadelerini kullandı.



Başbakan Yıldırım, bu sırada "Dik dur eğilme, ak kadınlar seninle" sloganına, "AK kadınlar, biz sadece Rabbimizin huzurunda eğiliriz, hiçbir alçağın karşısında eğilmeyiz." karşılığını verdi.



Terörün canevinden vurduğu annelerin acısının dinmesini istediklerini vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:



"Başbakan olduğum ilk gün, terörü aziz milletimizin gündeminden çıkaracağız, milletim rahat olsun dedim. Hamdolsun, terör milletin gündeminden çıktı mı? Artık terör kaçacak delik arıyor mu? Deliklerine de girdik, inlerine de girdik. Bu milletin gençlerinin, körpe evlatlarının hayatını karartan bu alçaklara bulundukları her yerde dersini verdik, vermeye devam ediyoruz."



"KÜRTLERİN, PKK DİYE BİR SORUNU VARDIR"



Yıldırım, konuşmasında, PKK'nın dağa çocukları çıkarma oranının sıfıra indiğini kaydederek, "Hiçbir gencimizi, evladımızı artık terör örgütü dağa çıkaramıyor. Devlet sağduyusuyla merhamet eliyle bölge insanına el uzattı. Devletle millet arasına ayrılık, gayrılık sokulan bütün nifakları ortadan kaldırıyoruz. Kürt kardeşlerimin gönlüne sevgi, samimiyet ekiyor, kardeşliğimizin filizlendiğini işte burada Şırnak'ta görüyorum." diye konuştu.



Meselenin Kürt meselesi değil, Türkiye'nin güçlenerek büyümesini engellemek olduğuna işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti:



"Mesele, Türkiye'nin insan zenginliğinin her alanda gelişmesinin hazmedilememesidir. Bu örgütler proje örgütüdür, bunların ipi dışarıdadır. Başkalarının elindedir. Bunların Kürtler diye bir sorunu yoktur. Sizlerin, Kürtlerin PKK diye bir sorunu vardır, bu sorunu da hallettik, bundan sonra da aramıza bu alçak terör örgütünü sokmayacağız.



Biz, birlikte Türkiyeyiz, gözlerimizin rengi farklı olabilir, saçlarımız farklı olabilir, ten rengimiz farklı olabilir, etnik kimliğimiz farklı olabilir. Kürt, Türk, Arap olabiliriz ama unutmayalım gözlerimizden akan yaşın rengi hep aynıdır. Acılar hep aynıdır, üzüntüler hep ayndır, sevinçler hep aynıdır. O halde bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, birlikte Türkiye olacağız."



"ŞIRNAK, RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE OLACAK"



Başbakan Yıldırım, bugün de Selahattin Eyyubi'nin yaptığı gibi Kudüs'ün ve Filistin'in yanında bulunduklarını vurguladı.



AK Parti'nin milletin partisi olduğunu dile getiren Yıldırım, ülkeye eserler kazandırmak için son 15 yıldır çalıştıklarını ve bugünlere geldiklerini anlattı.



Yıldırım, Şırnak'taki yükselen binaları işaret ederek, şunları söyledi:



"Çukur siyasetinde vatandaşlarımızı isyana davet ettiler. Binaları, Şırnak'ı, Cizre'yi, Silopi'yi yerle bir ettiler. İşte yıkılan binalar daha güzel yapılıyor ama yıkılan gönüller, kaybolan canlar geri gelmiyor. Bu alçaklara hak ettiği dersi 24 Haziran'da vermeye hazır mısınız?



Her bölgemize, şehrimize mutluluk, refah getirmek bizim en önemli işimiz oldu. 2002'den beri hep Şırnak bizimle beraber oldu. İnanıyorum ki Türkiye'nin tarihi bir değişime hazırlandığı bir zamanda yine Şırnak bizimle beraber, AK Partiyle ve Recep Tayyip Erdoğan ile beraber olacak."



24 Haziran'daki seçimlerle beraber daha güçlü bir Meclis, hükümet ve Türkiye için Şırnak'ın gün saydığını ifade eden Yıldırım, "24 Haziran seçimlerinde iktidar, daha güçlü olacak ve istikrar sürekli olacak. Türkiye'yi daha ileri hedeflere, muasır medeniyetler seviyesine hep birlikte taşıyacağız. Milli birliğimizi, kardeşliğimizi, toplumsal huzurumuzu daha da sağlamlaştıracağız. Daha az bürokrasi, daha çok iş, daha fazla yatırımla Şırnak'ı, Türkiye'yi şaha kaldıracağız." dedi.

"EKONOMİNİN ÇARKLARI DAHA HIZLI DÖNECEK"



Yıldırım, yaptığı konuşmada, 24 Haziran'dan zaferle çıkılmasıyla ekonominin çarklarının daha da hızlı döneceğini, iş dünyasını, gençleri, iş kadınlarını küresel ölçekte söz sahibi yapacaklarını, Türkiye'nin cazibesini daha da artıracaklarını, yerli ve küresel yatırımların önünü açacaklarını ve kadın girişimciliğini artıracaklarını söyledi.



Cudi Dağı'ndaki tünellere işaret eden Yıldırım, "Birkaç yıl önce Cizre'den Şırnak'a gelirken Cudi Dağı'nda o tünellerin temelini atmıştım. O günleri hatırlıyorum, o günler o dağlara gitmek de yürek isterdi. Gittik o dağlara, dedik ki, 'bayrağımız burada da dalgalanacak.' İşte şimdi Cizre-Şırnak yolu tamamlanıyor, hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir yol oluyor. Yol kısalıyor, konfor artıyor. Dört tane tünel var." dedi.



Dev yatırımlarla dünyanın gıptayla izlediği yeni bir Türkiye bulunduğunu vurgulayan Yıldırım, eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada çok büyük yatırımlar yaptıklarını söyledi.



Şırnak-Van karayolunu anımsatan ve bir zamanlar buradaki çalışmaların terörden 10 sene geciktirildiğini aktaran Yıldırım, iki sene içerisinde Pervari üzerinden bu yolu da açacaklarını bildirdi.



"SENİN GÜCÜN YETER Mİ YERLİ ARABAYI İPTAL ETMEYE?"



Alanda bulunan vatandaşlardan AK Parti'nin Şırnak'taki dört milletvekili adayını da 24 Haziran'daki seçimle Meclis'e gönderme sözünü alan Başbakan Yıldırım, "Bu cumhurbaşkanı adayları hep ağız birliği yapmışlar; yatıyorlar kalkıyorlar Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan'la ne alıp veremediğiniz var? Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir iş var, 15 yıldır gece gündüz demeden memleket için çalışmak. Dikili bir ağacınız mı var, taş üstüne taş mı koydunuz? Hangi eserlerinizi anlatıyorsunuz? Laf, laf, laf... Yalan dolan her şey var." şeklinde konuştu.



CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "yerli otomobil", "Kanal İstanbul" projeleriyle ilgili açıklamalarına tepki gösteren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ne diyor, 'yerli arabayı yapmayacağım, projeyi iptal edeceğim.' Hadi oradan, senin gücün yeter mi yerli arabayı iptal etmeye? 'Kanal İstanbul'u yapmayacağım, iptal edeceğim', hadi oradan. Senin gücün, aklın bu projelere yetmez. Buna Şırnak izin vermez, buna 81 milyon izin vermez. Pensilvanya'dan, Kandil'den işaret alanlar, bizim önümüze çıkamazlar. Bizim hassasiyetimizi anlayamazlar. Biz, sizlerle bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bizim gönlümüz de gözümüz de aklımız da kulağımız da milletimizle beraberdir."



"TOPLAM 11 BİN KONUTU YENİDEN YAPIYORUZ"



Başbakan Yıldırım, Şırnak'a son 16 yılda tam 14 milyar lira yatırım yaptıklarını belirterek, hayata geçirilen yatırımlar hakkında bilgi verdi.



Şırnak'a 3 bin 112 adet yeni derslik yapıldığını, ilköğretimde derslik başına düşen sayının 51'den 30'lara gerilediğini ve 130'un üzerinde okul inşaatının devam ettiğini bildiren Yıldırım, şunları kaydetti:



"Terör örgütü, Şırnak'ta çukur olaylarında 6 bin iş yeri ve konutu yerle bir etti. Şimdi bunların hepsini yeniden yapıyoruz. Her tarafta konutlar birer birer yükseliyor. Şırnak il genelinde toplam 11 bin konutu yeniden yapıyoruz. Cizre'de, İdil'de, Silopi'de yapıyoruz, Şırnak'ın merkezinde yapıyoruz. Bu alçaklar o çukur olaylarında tam 29 tane camimizi, ibadethanemizi de yerle bir ettiler. Bunlar da iman yok, Allah korkusu, kitap korkusu yok."



"GÜVENLİK KORUCUSU KARDEŞLERİMİN MAAŞLARINI İYİLEŞTİRİYORUZ"



Başbakan Yıldırım, Şırnak Üniversitesinin 2008'de kurulduğunu, 2002'de sadece bir tane olan ambulans sayısının 51'e çıkarıldığını, 6 hastane, 47 sağlık tesisinin hizmete alındığını, 75 yataklı Şırnak Devlet Hastanesi Kadın Doğum ek bloğunun yapımının da devam ettiğini dile getirdi.



Şırnak'ta AK Parti'den önce 25 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğuna 161 kilometre ilave edildiğini aktaran Yıldırım, Silopi şehir içi yolları, Cizre, Şırnak, Pervari yolları başta olmak üzere 8 yol çalışmasının devam ettiğini ve 11 yeni yol projesinin bulunduğunu ifade etti. Şerafettin Elçi Havalimanı'nın 2017'deki yolcu sayısının 340 bini aştığına dikkati çeken Yıldırım, Habur'a lojistik merkezi kurulduğunu da bildirdi.



Başbakan Yıldırım, "Bugüne kadar 4 bin 800 konutu sahiplerine teslim ettik. 6 bin 300 konutun yapımı sürüyor, yakın zamanda teslim edeceğiz. Şırnak'a kazandırdığımız spor tesislerinin yanında Cizre'ye de yeni bir stadyum yapacağız." dedi.



Şırnak şehir merkezi, Şenoba, Hilal, Balveren beldelerinin, İdil'in içme suyu ihtiyacının karşılandığını, Ballı, Uludere, Kavşaktepe Barajlarının yapımının devam ettiğini ve Şırnak'a toplam 554 milyon lira tarımsal destek verdiklerini dile getiren Yıldırım, yaklaşık bin dönüm araziyi sulayacak Silopi, Nusaybin, Cizre, İdil ovaları sulama projesini gerçekleştireceklerini kaydetti.



Alanda bulunan vatandaşlara "Bu hizmetlerin artarak sürmesi için hedef 24 Haziran, hazır mıyız? 2023 hedeflerine Türkiye'yi ulaştırmak için yeni bir zaferi Şırnak'ta yazacak mıyız?" diye soran Yıldırım, vatandaşlardan "evet" yanıtını aldı.



Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için hedeflerine adım adım ilerlediklerini vurgulayan Yıldırım, vatandaşlardan gösterdikleri sevgiyi, coşkuyu 24 Haziran'da sandıklara taşıma, milletin adamı Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçme ve AK Parti'yi güçlü bir şekilde Meclise gönderme sözünü aldı.



Başbakan Yıldırım, konuşmasının sonunda, bir müjdesi olduğunu belirterek, "Güvenlik korucusu kardeşlerimin maaşlarını iyileştiriyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.