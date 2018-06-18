Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde miting düzenledi. Bağcılar'da konuşan Yıldırım toplanan kalabalığa, "En büyük desteği sizden gördük, Allah sizden razı olsun" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları; Bu çaba, bu çalışma nedir, niçin yapıyoruz. Seçim üzeri adaylar çıktı meydana aman yarabbim ne vaatler, ne vaatler. Öyle vaatler veriyorlar ki şaşıyoruz. Bunları verenlerin geçmişine bakalım, bakıyoruz tek bir eserleri yok. Ancak AK Parti'nin yaptığı işlere taş koymuşlardır. Onlara rağmen AK Parti bu işleri yaptı. AK Parti'nin yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır.

Vatandaş söylenen söze bakar, ondan sonra da kimin söylediğine bakar. Ona göre de kararını verir. 15 yıl boyunca dağ gibi hizmetleri kazandıran AK Parti'dir.

Dünyada son 10 yılda 10 tane büyük proje yapıldı. Bu 10 projenin altı tanesini Türkiye yaptı. Bu projeleri yapan ekiptir AK Parti, bir de yıkım ekibi var. Bu seçim, yapım ekibiyle yıkım ekibi arasında geçecek.

Fazla söze görek yok, Bağcılar çoktan kararını vermiş. İstanbul'da da rekor Bağcılar'da diyor. Bu yıkım ekibinin söylediklerinde bir tane ortak nokta var: Biz iktidar olursak, daha doğrusu amacımız iktidar olmak değil, Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek.

Bunların hiç terörle mücadele, FETÖ ile mücadele gibi bir şey ağızlarından çıktı mı? Çıkmaz. Çünkü aday olur olmaz Edirne'ye nefes nefese giden, halkı isyana çağıran, PKK'nın sözcüsü durumundaki hapishanedeki Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden Muharrem İnce'den bu ülkede terörle mücadele gibi bir şey duyamazsınız. Terörle mücadele Kandil'de yapılır, Fırat Kalkanı'nda yapılır. Terörle mücadele milletle yapılır.

53 masumun ölümünün vebali olan birisine siz giderseniz, onu ziyaret ederseniz bu millet size hoşgeldin demez. Bu ülke terörden çok çekti, 40 yılda binlerce insanımızı yok ettik. PKK'nın Kürtler diye bir derdi yok.

Kazanımlarımızı kaybettirmeye kimsenin hakkı yok, buna yüce milletimiz asla müsaade etmez.

Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurulmak isteniyor. Bu planın önündeki en büyük engeli de Recep Tayyip Erdoğan olarak görüyorlar. Uyanık olacağız, düşmanlarımıza fırsat vermeyeceğiz.