AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'da Sultanbeyli ve Sancatepe ilçelerinde konuştu.

Başbakan Yıldırım ilk konuşmasını, Sultanbeyli'deki Kent Meydanı'nda yaptı.

Buradaki konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemini anlatan Yıldırım, 24 Haziran'da, halk oylamasının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilmesi için bir seçim yapılacağını söyledi.



"Buna göre ne yapıyoruz? Hükümeti siz seçiyorsunuz. Hükümeti Ankara'ya bırakmıyorsunuz. Alavere dalavereye bırakmıyorsunuz. Siz diyorsunuz ki, 'Ben hükümeti sandıkta kurdum.' Karar da sizin seçim de sizin, hayırlı uğurlu olsun." diyen Yıldırım, böylece darbeler, vesayetler ve kumpaslar dönemini bitirmiş olacaklarını kaydetti.

''İMAR BARIŞI İÇİN 2 MİLYONUN ÜZERİNDE MÜRACAAT OLDU''



Başbakan Yıldırım, Sultanbeyli'deki imar sorununa değinen ve ilçeye özel kanun çıkardıklarını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Sultanbeyli'nin en önemli sorunu neydi? Tapu, 2B, imar. Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin'e çok teşekkür ediyorum. Sizin için Ankara'yı su yolu yaptı. Gitti geldi, 'Sultanbeyli'nin tapu işini çözmemiz lazım' dedi. Biz de ne yaptık? Sadece Sultanbeyli'yi ilgilendiren özel bir kanun çıkardık. Sultanbeyli'ye özel bir kanun çıkardık, başka yerde bunu yapmadık. Çünkü ben Sultanbeyli'yi bilirim, burada benim de yerim var. 80'li yıllarda, Fatih Mahallesi'nde insanların ne çile çektiğine yakından şahidim. Onun için sizin bu derdinizi çözmek boynumuzun borcudur dedik, yasayı çıkardık. Şimdi tapularınız dağıtılacak. Her şey tamam, protokol de yapıldı, işler düzeldi. Niye uzadı? Çünkü burada 2B var, orman arazisi var, vatandaşın arazisine yapılmış binalar var. Biliyorsunuz değil mi, bir firma var, adını zikretmeyeyim. Onların sorunlarını ancak çözebildik ve artık bu iş bitti. Sizden sonra bütün İstanbul'un, bütün Türkiye'nin, 13 milyon vatandaşımızı ilgilendiren imar sorununu çözecek imar barış yasasını da yürürlüğe koyduk. Şu anda talepler toplanıyor, bugüne kadar 2 milyonun üzerinde müracaat oldu. Toplam 13 milyon bekliyoruz. Böylece ister köyde, ister kasabada, ister şehirde, nerede olursa olsun sorunlar bir bir çözülecek ve artık vatandaşla devlet, kavgalı olmaktan çıkacak."



Yıldırım, bakanlığı döneminde buraya üstgeçit ve yollar yaparak ilçenin trafiğini rahatlattıklarını söyledi.



Üsküdar-Ümraniye metrosunu açtıklarını, Çekmeköy metrosunun da ağustosta hizmet vermeye başlayacağını dile getiren Yıldırım, Sancaktepe-Sultanbeyli metro çalışmalarının sürdüğünü anlattı.



Başbakan Yıldırım, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden İstanbul içinde ikinci bağlantıyı Sultanbeyli'den yaptıklarını belirterek, Sultaneyli'nin gelişmesi, büyümesi ve kalkınmasını istediklerini kaydetti.



İstanbul'un kendilerinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sevdası olduğunu anlatan Yıldırım, 7 tepeli İstanbul'a 7 büyük eser kazandırdıklarını söyledi.



Yıldırım, yüksek hızlı tren, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray ve Avrasya Tüneli'nin yapıldığını, 3. havalimanının inşasının devam ettiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:



"Yalova'ya gideceksiniz. Muharrem İnce, eskiden Körfez'i dolana dolana gidiyordu, dolandıkça başı dolanıyordu. Şimdi Muharrem İnce, bizim yaptıklarımıza karşı çıkıyor diyor ki; 'Köprü pahalı.' Kardeşim en pahalı hizmet olmayan hizmettir. Köprü olmazsa ne yapacaksın. İzmit'e gideceksin, Gölcük'e gideceksin, dolanacaksın, 3 saatte Yalova'ya gideceksin. Şimdi Yalova'dan atlıyorsun AK Parti'nin yaptırdığı köprüden geçiyorsun Sultanbeyli'ye 40 dakikada geliyorsun. Kullanırken ses yok, siyaset yaparken, 'Pahalı, niye yaptınız, niye ettiniz?' Olur mu böyle bir şey."



''TÜRKİYE ÜZERİNDEN BİR OYUN OYNANIYOR"



Başbakan Yıldırım, Türkiye'de, Türkiye üzerinden bir oyun oynandığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bunu unutmayın. Oynanan oyun şudur; bazı emperyalistler, Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurmak istiyorlar, bunu da Kürt kardeşlerimizin kanı üzerinden yapmak istiyorlar. Burada açıkça söylüyorum. Kürtler, Türkler, Lazlar, Çerkezler, Romanlar da 72 millet, biz bin yıldır beraber yaşadık. Bir olduk, savaşlarda yurdumuzu beraber savunduk. Barışta beraber kucaklaştık. Bizi birbirimize düşürebilirler mi? O halde bırakın. Size mi kaldı Kürtlere devlet kurmak. Kürtlerin devleti var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Türklerin bayrağı var. Ay yıldızlı şanlı bayrağımızdır. Onun için Kürt kardeşlerim bu oyunlara lütfen gelmeyin."



Çukur ve hendek siyasetini hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:



"Kobani olaylarını hatırlayın. Milletin nasıl birbirine düşürdüklerini hatırlayın. 40 yıldır, her türlü melaneti yapan PKK'yı, bölücü terör örgütünü hatırlayın. Ülkemizin, güvenliğini bozmaya, milletimizin kardeşliğine zarar vermeye çalışan bütün şer odaklarına vereceğimiz en güzel cevap; 24 Haziran'da bir olmak, beraber olmak, diri olmak ve birlikte Türkiye olmaktan geçiyor."

''KİLİSELERDE TOPLANIP DUA EDİYORLAR, KİLİSELERDEN MEDET UMUYORLAR''

Başbakan Binali Yıldırım, Sultanbeyli'nin ardından Sancaktepe Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle buluşmasında konuştu.



Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Türkiye'nin her tarafından derneklerimiz burada gençlerimiz kadınlarımız burada. Bugün arefe yarın bayram var. Bize Türkiye büyüklüğünde düşünmeyi İstanbul öğretti. Bir büyük sevdayla Anadolu'nun yollarına düşmeyi bize İstanbul öğretti. Sancaktepe'nin desteğini almaya geldim. Sancaktepe 24 Haziran'da bir destan yazacak mısın? Milleti dinle, imanla aldatmaya çalışan FETÖ'cüler, şimdi Amerikan bayrağını öpüyorlar. Bunların gerçek kimliği ortaya çıktı. Kiliselerde toplanıp dua ediyorlar, kiliselerden medet umuyorlar.



Kürt-Türk etle tırnak gibidir. Bizi birbirimizi düşürmeye çalışan kalleşlerden teker teker hesap soruyoruz. Yurt içinde terör belasını gündemimizden çıkardık, şimdi sıra dışarıdaki uzantılarında. Kürtlerin tek sorunu var o da PKK'dır. PKK bölücü terör örgütünden başka Kürtlerin sorunu yoktur.

Nasıl Afrin'de kafalarını ezdiysek, nasıl Fırat Kalkanı'nda aynı şeyi yaptıysak, şimdi de Kandil'i de başlarına yıkacağız. Bir daha bu alçakların milletimize zarar vermemesi için ne gerekiyorsa her türlü tedbiri alacağız. Darbeyle bizi alt edemeyenler, terörle alt edemeyenler, şimdi bir devlet kurdurarak, Kürtleri, Kürt vatandaşlarımızı kullanarak aklı sıra sonuç almaya çalışacak. Yağma yok, bu millet bunlara prim vermez. Asla oyuna gelmeyeceğiz.



Bu sistem, bu çift başlı sistem, 60 darbesini getirdi, 71 muhtırasını getirdi, 80 ihtilalini getirdi, 28 Şubat'ı getirdi, 27 Nisan elektronik e-muhtırasını getirdi, 17-25 Aralık yargı darbe girişimini getirdi ve nihayet 15 Temmuz alçak FETÖ kalkışmasını getirdi. Buradan kim kaybetti Türkiye kaybetti.



Türkiye eğer bu darbeleri yaşamasaydı, bu müdahaleleri yaşamasaydı, bugün dünyanın 16. ekonomisi değil, dünyanın 7. ekonomisi olacaktı. Hedefimiz zaten 10 ülke arasına girmek değil mi Çoktan girmiştik. Bu müdahalelerden dolayı geciktik."

