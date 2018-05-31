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Terör örgütü YPG'nin Menbiç'teki varlığı ve konuyla ilgili Türkiye-ABD arasındaki görüşmelerle ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan bir açıklama geldi.

Türkiye'nin Menbiç konusundaki ısrarı sonucu belli bir noktaya gelindiğini söyleyen Yıldırım, "Burnundan kıl aldırmayanlar yavaş yavaş 'Bu işi oturalım konuşalım' diyor" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Şimdi Fırat'ın batısı tamamlandı, doğusu ne olacak? Doğusu da aynı olacak. Hiç bunun yolu yok. Hiçbir zaman terörle burun buruna yaşayamayız. Buna müsaade etmeyiz. Arkasında Amerika olsun fark etmez, kim olursa olsun. Mesele memleket meselesi olunca gerisi teferruat. Bizim şiarımız bu" diye konuştu.

YPG'nin Menbiç'ten çekilmesi konusunda iki ülkenin anlaşmaya vardığı ve imzaların Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo arasında 4 Haziran'da yapılacak görüşmede atılacağı belirtiliyor.