Başbakan Yıldırım, ardından Bakan Arslan'la birlikte kendisinin kullandığı gri renkli klasik bir otomobille İzmir'den tüneli kullanarak Manisa'ya gitti.



Yıldırım, törendeki konuşmasına "Duyduk duymadık demeyin, Sabuncubeli Tünellerini açıyoruz, bir hayal daha gerçeğe döndü. Bu büyük eseri bölgeye kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." sözleriyle başladı.



Törenle beş ayrı projenin daha açılışını gerçekleştireceklerini kaydeden Yıldırım, "Türkiye'nin aydınlık yarınlarını müjdeleyen Sabuncubeli Tüneli hayırlı, uğurlu olsun. İzmir'in, Manisa'nın güzel insanları İzmir'in milletvekili olmaktan, Meclis'te bu güzel şehri temsil etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum." dedi.



İzmir'in Türkiye'nin gözbebeği olduğunu ifade eden Yıldırım, büyük bir projeyi İzmir'e kazandırdıkları için büyük mutluluk, sevinç yaşadıklarını anlattı.



Yıldırım, projenin İzmir'e, Manisa'ya hatta İstanbul'a kadar olan tüm bölgeye nefes aldıracağını, bölge insanına büyük kolaylık sağlayacağını dile getirerek, araçların daha kısa sürede ulaşım sağlayacağını, çevre kirliliğinin azalacağını, yakıt sarfiyatının da düşeceğini belirtti.



"Hizmet aşkıyla dağları delmeye, gönüllere yol yapmaya, mesafeleri kısaltmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız için, bölgemiz için ne yapsak yakışır, ne yapsak azdır." ifadelerini kullanan Yıldırım, ilk günkü heyecanla çalışacaklarını, Cumhur İttifakı'nı TBMM'ye taşıyarak milletin yüzünü güldürmeye devam edeceklerini kaydetti.



"BİR HAYAL DAHA GERÇEK OLACAK"



AK Parti iktidarının hizmetlerinin yapacaklarının teminatı olduğunu belirten Yıldırım, "Milletin hayallerini yine milletten aldığımız güçle gerçeğe dönüştürdük. Bugün attığımız adımlar, yaptığımız yatırımlar, geleceğe yaptığımız yatırımlardır. Sabuncubeli Tünelleri hayata geçen yüzlerce projeden sadece bir tanesi. Çarşamba günü Türkiye'nin en uzun tünellerini Ovit Tünelleri'ni Cumhurbaşkanımız açacak. Bir hayal daha gerçek olacak." diye konuştu.



Yıldırım, Sabuncubeli Tünelleri çalışmaları kapsamında yüzde 5 eğimli 14 virajı düzelterek Manisa ve İzmir arasını adeta birleştirdiklerini ve toplam seyahat süresini 15 dakikanın altına indirdiklerini vurgulayarak, üreticilerin tüneli kullanarak Bursa'ya, İstanbul'a hatta Avrupa'ya kadar rahatlıkla gidebileceğini ifade etti.



Rampalarda, virajlarda kazaların önüne geçileceğine de işaret eden Yıldırım, artık bölgede yaşanan kazalar nedeniyle yuvaların yıkılmayacağını, insanların hayatının kararmayacağını söyledi.



Projeyi hayata geçiren bürokratlara, yüklenici firmalara, AK Parti İzmir ve Manisa milletvekillerine teşekkür eden Yıldırım, "Bazıları orada burada iş yapamazlar, yapılan işlere de karşı çıkarlar ya tüneli görüyorlar artık yapılmış, yapılacak bir şey yok. Bunu gözden kaçırmanın imkanı yok. Bu sefer de diyorlar ki 'paralı olacakmış'. Paralı değil, bedava. Gidiş de geliş de bedava olacak." diye konuştu.



"YAPARSA AK PARTİ YAPAR"



Başbakan Yıldırım daha sonra farklı noktalara telekonferans sistemiyle bağlanarak, Torbalı-Bayındır bölünmüş yolu, Adnan Menderes Köprülü Kavşağı, Bergama Köprülü kavşağı ve Bornova Türkan Özilhan Hastanesinin açılışını yaptı, Aliağa-Çandarlı-Bergama yeni demiryolu yapımı ve Çandarlı Limanı demiryolu bağlantısı projelerinin temelini attı.



Böylece Sabuncubeli Tünelleri ile beş ayrı eseri İzmir'e ve Manisa'ya kazandırdıklarını kaydeden Başbakan Yıldırım, zaman darlığı yüzünden hepsini toplu açılışla gerçekleştirdiklerini, hepsine ayrı ayrı gitseler günlerin, yılların yetmeyeceğini söyledi.



Yıldırım, eserlerin çokluğuna dikkati çekerek, "Ama bu muhalefet adayları düşünüyorlar, taşınıyorlar 'Ya ne söz verelim?' Gençlere sağlık güvencesi sözü verelim. Konuşuyorlar ama sonra bir bakıyorlar ki AK Parti yapmış. 'Tünel sözü verelim', tam söyleyecekler, bakıyorlar ki AK Parti yapmış. Köprü sözü verecekler, bakıyorlar ki AK Parti yapmış. Sinirleniyorlar, vitesten atıyorlar, 'AK Parti ne yaptıysa hepsini yıkacağız' diyorlar. Bunlar yıkım ekibi. AK Parti yapar, yaparsa AK Parti yapar." ifadelerini kullandı.



Daha sonra Yıldırım, alanda vatandaşlarla iftar yaptı, sohbet etti.



Başbakan Yıldırım'a, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de eşlik etti.



İKİ ŞEHİR ARASI 15 DAKİKAYA DÜŞECEK



İzmir-Manisa yolunun 580 rakımından geçen Sabuncubeli Geçidi'nde yürütülen Sabuncubeli Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesi'nin temeli 9 Eylül 2011'de atıldı.



Yapım çalışmalarına yap-işlet-devret modeliyle başlanan, 2015'ten itibaren ise kamu olanaklarıyla devam eden projede her biri 4 bin 65 metre, toplamda 8 bin 130 metre uzunluğunda iki tünel inşa edildi.



Ayrıca 2 bin 530 metrelik Bağlantı Yolları tamamlandı. Sabuncubeli geçidinde yüzde 9,5 olan eğim, tüneller sayesinde yüzde 1,5'e düşürüldü, 14 viraj ortadan kaldırıldı.



Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde "korkunç Sabuncubeli" ifadeleriyle tasvir ettiği İzmir ile Manisa arasındaki zorlu geçitte yapılan tüneller iki kent arasındaki mesafeyi 15 dakikaya indiriyor.



Tüneller, günde ortalama 40 bin aracın kullandığı İzmir-Manisa yolunda hem güvenlik hem hız hem de yakıt tasarrufu sağlayacak, kışın yaşanan ulaşım sorunları ortadan kalkacak.