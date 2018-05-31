Başbakan Binali Yıldırım, Giresun'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.



Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cumhurbaşkanımız dışındaki bütün adaylar biz parlamenter sisteme geri döneceğiz diyor. 16 Nisan'da yaptığımız halkoylaması bunların içine sinmemiş. Yenilmeyi bir türlü kabul etmemişler. Şimdi diyorlar ki, millet o kararından vazgeçsin tekrar eskiye dönelim. Darbeler dönemine, vesayetler dönemine, krizlere geri dönelim. Biz ne diyoruz, durmak yok yola devam. Onlar geriyi işaret ediyor, biz ileri diyoruz. Güzel vaatler veriyorlar, kulağa hoş geliyor. Vaatte ölçü izan yok. Sağ elinize güneşi, sol elinize ayı vereceğim diyorlar. Sen CHP'nin seçim beyannamesini okumadın mı? Cumhurbaşkanı sembolik olacak yetkisi olmayacak. Hangi yetkiyle bu vaatleri yapacaksın?

"BU SİSTEMDE SADELEŞTİRME YAPIYORUZ"

146 büyük projeyi milletimizle paylaştık. Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Cumhurbaşkanımız aday, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı adayı. Bu sistemde sadeleştirme yapıyoruz. İki başlılığı kaldırıyoruz. Başbakanlığı kaldırıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle işler daha da hızlanacak. Vatandaşın devlet dairelerindeki işi çok daha kolaylaşacak.

"İŞLERİ GÜÇLERİ YIKMAK, BOZMAK"

Muhalefet partileri neden bahsediyor. Kanal İstanbul projesini iptal edeceklermiş. Savaştan canını kurtarıp bize sığınmış Suriyeli kardeşlerimizi tekrar ateşin ortasına geri gönderecekmiş. İnsanlık öldü mü? Biz darda kalanlara yardım etmekle bu günlere geldik. Biz yerli araba yapacağız. Bu projeyi iptal edeceklermiş. İşleri güçleri yıkmak, bozmak yapılan projeleri durdurmak. Vaatler o kadar uçtu gitti ki, rahmetli babaannemin lafını söylemesem olmaz. Bol keseden atanları görünce rahmetli babaannem "üfle kaval elin, yel Allah'ın" derdi. Bunların tek derdi var Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek. Ayarları bozuldu. ayar bozuldukça vitesten atmaya başladılar. Adına Millet İttifakı deyip millet iradesiyle seçilen Cumhur İttifakı'na iftira atıyorlar. Cumhur İttifakı Pensilvanya'dan Kandil'den işaret almaz. Sadece milletinden alır.

Ekonomik hamlelerle Türkiye'ye ayar vermek isteyenlerin ayarını bozacağız. Türkiye yeni mega projelerle hayranlıkla izlenen ülke olmaya devam edecek. Bizim kaybedecek bir dakikamız bile yok. Türkiye için çalışmaya üretmeye devam edeceğiz.