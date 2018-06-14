Başbakan Binali Yıldırım, Ümraniye'de halkla iftar açtığı Alemdar Caddesi'nde yaptığı konuşmada, Suruç'tan acı bir haber aldıklarını belirterek, seçim çalışmaları yapmakta olan milletvekilleri İbrahim Halil Yıldız ve yanındaki arkadaşlarına bir saldırı gerçekleştiğini kaydetti.



"Milletvekilimizin ağabeyi olayda hayatını kaybetti" diyen Başbakan Yıldırım, "Diğer ağabeyleri yaralandı. Orada yaralanan başka insanlar da var. Bu vahim bir hadisedir. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir" diye konuştu.



Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa dileyen Binali Yıldırım şunları kaydetti:

"Ümit ederim ki bu olay adi bir vakadır, arkasında herhangi bir siyasi sebep yoktur. Eğer öyle ise tabii ki sonuçları çok daha farklı olur. Ben bu vesileyle seçime sayılı günler kalarak bu mübarek günde bütün vatandaşlarımızın sükunet içinde birbirlerine tahammül içinde mübarek günleri ihya etmeleri ve seçime ülkemizin vakarına yaraşır bir şekilde girmelerini özellikle istirham ediyorum. Güzel günleri, coşkulu günleri, acılı günlere dönüştürmeye hakkımız yok."



İÇİŞLERİ BAKANI: BUNUN İÇİNDE KİM VARSA, GEREĞİ YERİNE GETİRİLECEKTİR



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, daha önceden planlandığı anlaşılan bir saldırıyla karşı karşıya kalındığını belirterek, şunları kaydetti:



"Oradan dükkandan hemen çıkınca bu saldırı dışarıya taştı. Maalesef silahlı bir çatışmaya döndü. Anlaşılan o ki şimdi bunu çok daha net anlıyoruz, arkadaşlarımız hem soruşturmalarını hem de derinlemesine tüm araştırmalarını gerçekleştiriyorlar. Anlaşılan o ki daha önce esnaf ziyareti yapmadan önce burada planlanmış, kurgulanmış ve esas itibarıyla bu saldırıyı gerçekleştirmekle hazırlanmış bir durum söz konusu ve maalesef milletvekilimizin ağabeyi hayatını kaybetti. Bir kardeşi ağır yaralı, yine bir akrabası ağır yaralı. Birkaç yakını yaralı ve yine karşılıklı çatışma dolayısıyla iki kişi çatışma olan diğer gruptan vefat etti. Maalesef böyle bir müessif hadiseyle karşı karşıyayız."



Bakan Soylu, hala Doğu ve Güneydoğu'da birtakım yapıların oranın huzuruna, demokrasisine ve orada atılan adımların Türkiye'yi rahatlatmasına tahammül edemediğinin altını çizerek, "Eski kurdukları baskı düzeninin devam etmesini istiyorlar ve orada milleti ürküterek ve korkutarak oy alabileceklerini zannediyorlar. Bunlar çoktan geçti. Bunu çok net söylüyorum. Yani bu hadise aydınlığa kavuştuğu andan itibaren, bunun içinde kim varsa, daha önce tahrik edenlere de bakıyoruz ve araştırıyoruz. Bunun içinde kim varsa gereği yerine getirilecektir. Yani siyaseti, ürküterek ve korkutarak, baskı altına alarak, tahrik ederek ve buna silah karıştırarak yapmaya çalışanın yanına biz bırakmayız. Bu kim olursa olsun ve hangi şekilde olursa olsun. Başsağlığı diliyorum, Allah rahmet eylesin. Bu müessif olaydan dolayı da hemen soruşturma açılmıştır, gereği de yerine getirilmektedir" şeklinde konuştu.



KILIÇDAROĞLU'DAN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise saldırı ile ilgili, "Seçimlerde elbette ki insanlar farklı görüşlerdedirler ve giderler kendi tercih ettikleri partiye veya kişiye oy verirler. Demokratik bir ortamda olması gereken budur ve hoşgörüyle insanlar düşüncelerini ifade ederler. Bir çatışma, hele hele yaralama gibi bir tablonun olmaması lazım. Umarız kimse hayatını kaybetmemiştir, umarız yine oradaki gerginlik sona erer" ifadelerini kullandı.

