AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Sultanbeyli'deki Kent Meydanı'nda halka seslendi.



Konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemini anlatan Yıldırım, 24 Haziran'da, halk oylamasının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilmesi için bir seçim yapılacağını söyledi.



"Buna göre ne yapıyoruz? Hükümeti siz seçiyorsunuz. Hükümeti Ankara'ya bırakmıyorsunuz. Alavere dalavereye bırakmıyorsunuz. Siz diyorsunuz ki, 'Ben hükümeti sandıkta kurdum.' Karar da sizin seçim de sizin, hayırlı uğurlu olsun." diyen Yıldırım, böylece darbeler, vesayetler ve kumpaslar dönemini bitirmiş olacaklarını kaydetti.



AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, Sultanbeyli'deki imar sorununa değinen ve ilçeye özel kanun çıkardıklarını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Sultanbeyli'nin en önemli sorunu neydi? Tapu, 2B, imar. Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin'e çok teşekkür ediyorum. Sizin için Ankara'yı su yolu yaptı. Gitti geldi, 'Sultanbeyli'nin tapu işini çözmemiz lazım.' dedi. Biz de ne yaptık? Sadece Sultanbeyli'yi ilgilendiren özel bir kanun çıkardık. Sultanbeyli'ye özel bir kanun çıkardık, başka yerde bunu yapmadık. Çünkü ben Sultanbeyli'yi bilirim, burada benim de yerim var. 80'li yıllarda, Fatih Mahallesi'nde insanların ne çile çektiğine yakından şahidim. Onun için sizin bu derdinizi çözmek boynumuzun borcudur dedik, yasayı çıkardık. Şimdi tapularınız dağıtılacak. Her şey tamam, protokol de yapıldı, işler düzeldi. Niye uzadı? Çünkü burada 2B var, orman arazisi var, vatandaşın arazisine yapılmış binalar var. Biliyorsunuz değil mi, bir firma var, adını zikretmeyeyim. Onların sorunlarını ancak çözebildik ve artık bu iş bitti. Sizden sonra bütün İstanbul'un, bütün Türkiye'nin, 13 milyon vatandaşımızı ilgilendiren imar sorununu çözecek imar barış yasasını da yürürlüğe koyduk. Şu anda talepler toplanıyor, bugüne kadar 2 milyonun üzerinde müracaat oldu. Toplam 13 milyon bekliyoruz. Böylece ister köyde, ister kasabada, ister şehirde, nerede olursa olsun sorunlar bir bir çözülecek ve artık vatandaşla devlet, kavgalı olmaktan çıkacak."

"TÜRKİYE ÜZERİNDEN OYUN OYNANIYOR"

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'de, Türkiye üzerinden bir oyun oynandığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bunu unutmayın. Oynanan oyun şudur; bazı emperyalistler, Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurmak istiyorlar, bunu da Kürt kardeşlerimizin kanı üzerinden yapmak istiyorlar. Burada açıkça söylüyorum. Kürtler, Türkler, Lazlar, Çerkezler, Romanlar da 72 millet, biz bin yıldır beraber yaşadık. Bir olduk, savaşlarda yurdumuzu beraber savunduk. Barışta beraber kucaklaştık. Bizi birbirimize düşürebilirler mi? O halde bırakın. Size mi kaldı Kürtlere devlet kurmak. Kürtlerin devleti var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Türklerin bayrağı var. Ay yıldızlı şanlı bayrağımızdır. Onun için Kürt kardeşlerim bu oyunlara lütfen gelmeyin."