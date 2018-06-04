Başbakan Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen Çevre Projeleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye artık günlük değil, 20 yıl sonrasının planlamalarını yapıyor. İsraf inancımızda haramdır. Bu konuda artık daha bilinçli adımlar atıyoruz, sıfır atık projesine destek veriyoruz. Kaynaklarımızı yok etme hakkına sahip değiliz. Şehirlerimizi yaşanabilir kılmak için kesin kararlar almalıyız.

24 Haziran'da hem Meclis yenilenecek hem de yönetim sistemi değişecek. Bölgemizde ortaya konulmaya çalışılan birtakım şer planlarını bozmak için güçlü Meclis, güçlü liderliğe öncesinden daha fazla ihtiyaç var.

Yeni dönemde orman alanlarımızın büyüklüğünü artırmaya devam edeceğiz. Orman alanlarımızı 232 milyon dekara çıkaracağız.

8 Haziran itibariyle imar barışıyla ilgili müracaatlar resmen başlıyor. Yönetmelik de bugün yarın yayınlanmış olur. Cuma gününden itibaren vatandaşlar e-devlet kapısından müracaatlarını yapabilecekler. Bulundukları şehrin Çevre Şehircilik Müdürlüklerine müracaat ederek de bu işleri yaptırabilecekler. 13 milyona yakın hanenin, iş yeri konut gibi büyük bir kitleyi ilgilendiren imarla ilgili bu sorun son yaptığımız düzenleme ile tamamen ortadan kalkmış olacak. Bu bir milat olacak. Bundan sonra da bu gibi teşebbüslere izin verilmeyecek.