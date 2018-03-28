Başbakan Yıldırım: Mesai bitti, kapılar kapandı dönemini kaldırıyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Şirketlerimize, yatırımcılarımıza her türlü kolaylığı sağlamak bir görevdir. Bürokrasiyi ne kadar basitleştirirsek ülke olarak, millet olarak bundan karlı çıkarız. Hazırlıkları devam eden 67 maddelik bir paket daha var, onu da yakın zamanda Meclis'e sunacağız. Bilişimi geliştirirsek vatandaşla yüz yüze gelmeden işlem yapmanın önünü açarak bürokrasiyi azaltıyoruz.

İş yapmak isteyen vatandaşlarımız şirket kurmak istiyor. Önceden bir ayı bulan şirket kurmak şimdi bir saati geçmiyor. Şirket kurmak için illerde, ilçelerde ticaret sicil müdürlüklerine gidilecek. 2 bin 250 lira veriyordunuz şimdi 650 lira verip kuracaksınız. Biraz noterler üzüldü ama onlara yapacak iş her zaman var. Trafik tescil işini İçişleri Bakanlığı bıraktı, noterler bunları yapıyorlar.

Evraklar...Burada da bir zihniyet değişikliğine gidiyoruz, başladık. Devletle işiniz varsa her bir kuruma aynı evrakı tekrar tekrar hazırlayıp götürme işine son veriyoruz. Bu çok önemli bir şey, bu bir devrim. Bürokrasi tuş oluyor. Tuşa basacaksınız ve işinizi yapacaksınız. Vatandaş ile devlet arasında her türlü iş e-devlet üzerinden yapılacak.

Bugün itibarıyla e-devlet üzerinden vatandaşın devletle iş yapma oranı yüzde 57'ye çıktı. Ama bu yıl sonuna kadar vatandaş-devlet arasında her türlü iş internetten, e-devlet üzerinden yapılacak. Bürokrasiyle, bürokratla karşı karşıya gelmeden her işinizi yapabileceksiniz.

BİR KÖY ZİYARETİNDEKİ ANISINI ANLATTI

Geçen yıl iyi niyetle iflas erteleme hakkı getirdik. Kötüye kullanılmaya başlandı, bunu kaldırdık. İnşaat izni alınması için 18 tane işlem yapılması gerekiyor, bu sayıyı 6'ya indiriyoruz. İskan belgesi ve elektrik bağlanması işlerinde yapıyoruz. Belediyeler aynı dijital ortamda buluşturarak uygulama farklılıklarının, zaman ve kaynak israfının önüne geçmiş oluyoruz.



Artık her yerde internet erişimi var. Türkiye AB ortalamasını yakalamış bir durumda, büyük bir gelişme. Türkiye online olan bir ülke konumundadır. Bize bu imkanı sağlayan telekom şirkerleri gerekli altyapıyı gecikmeden yapıyor. Bir yere baz istasyonu kurulacak, bazen vatandaş istemiyor. Ama bu istasyonların hayatımızın bir parçası olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın sağlığı ön planda.



"MESAİ BİTTİ DÖNEMİNİ KALDIRIYORUZ"



Dış ticaret şirketlerimizin evrak işlemleri için alınan bedele aynı şekilde gümrük müşivirlerinin müşterilerinden alınan ücretlere de bir sınır getiriyoruz. Gümrüklerde tek pencere projesinin hayata geçirilmesi için dolaşım ve manşei belgelerinin elektronik ortama taşınması için çalışmalar sürüyor. Gümrüklerdeki personellerimizin çalışma saatlerini de buradaki işleyişe uygun olarak yeniden düzenliyoruz. Yani 'Mesai bitti, kapılar kapandı, bekle' dönemini artık kaldırıyoruz. Mutlaka kaldıracağız. Paraysa para, ne lazımsa bunu vereceğiz ve mutlaka o gümrüklerimiz 24 saat açık olmalı. Çünkü gecikmenin bedeli büyük.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE PAYLAŞACAĞIZ"

Stratejik yatırım türünden 128 milyar liralık yeni yatırım teşviğini onayladık. Bunu kamuoyuyla önümüzdeki günlerde paylaşacağız. İkincisi, bankaların, piyasaları rahatlatmak ve krediye erişimi kolaylaştırmakla ilgili aldıkları tedbirler var, bunu da paylaşacağız.



Yatırımın, ihracatın, istihdamın daha da artırılması ve enflasyonla mücadelenin ana hatlarını içeren tedbirlerimizi de birkaç gün içerisinde milletimizle paylaşacağız. Bugün yarın son şeklini vereceğiz."

Aylık olarak verilen SGK ve muhtasar beyannameleri birleştiriliyor ve böylece yatırımcılara ciddi bir zaman tasarrufu sağlıyoruz. İmalat sanayisi ile Ar-Ge, yenilik, tasarım faaliyetlerine yönelik makina teçhizat alımlarına KDV istisnası getiriyoruz.

"UZMAN KURULUŞLARIN HEPSİ TUŞ OLDU"

Çeşitli dedikodular var. Ülkemizin algısını kötüleştirmek için bir algı var. Millette bir kıskançlıktır gidiyor. Kur böyle, ekonomi, büyüme, faiz, enflasyon böyle olacak... Ülkemize karşı işbirliği içinde algı oluşturmaya devam ediyorlar. FETÖ'cüler PKK'cılar istediklerini elde edemeyince yutdışındaki muhipleri vasıtasıyla ülkeyi karalamaya gayret ediyorlar. Oynanan oyunu görmemiz lazım. 2017 için de aynı şeyi söylediler. Felaket senaryoları oluşturdlar. Ama 2017 Türkiye'nin büyümede bir numara olduğu yıl oldu. Uzman kuruluşların hepsi tuş oldu. Ülkemizin potansiyeli ısrarla gözardı edilmeye çalışılıyor. 10 yıldır küresel kriz var, yaprak kımıldamıyor. Biz dünyanın en büyük 10 pojesinden 6'sını yapıyoruz."