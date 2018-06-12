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Başbakan Binali Yıldırım, Çankırı mitinginde halka seslendi.



Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhur İttifakı Yenikapı ruhunun ittifakıdır. Cumhur İttifakını Meclis'e en güçlü şekilde göndermeye hazır mı Çankırı? Gün ülkeye sahip çıkma günüdür. Ülkemiz üzerinde emperyal güçlerin büyük oyunları var. Ülkemizin güneyinde bir terör devleti kurmak istiyorlar. Çankırı Türkiye'nin kardeşliğinin birliğinin teminatıdır.

Bu ülkeye hizmet aşkımızı Çankırı çok iyi bilir. Çankırı 24 Haziran seçimlerinin önemini çok iyi bilir. Çankırı 16 yıl boyunca bizimle beraber Türkiye'yi 3 kat büyütmek için verdiğimiz mücadelede bizimle beraber oldu.

Bu CHP'nin eskiden bir genel başkanı konuşurdu. Şimdi iki tane genel başkanı var. Aynı türküyü söylüyorlar. Şunu yaptırmayacağız, bunu yıkacağız. Birisi diyor ki 'FETÖ'yü doğru dürüst istemediler', Genel Başkanları da diyor ki 'istemişler.' Millet sizinle mi uğraşacak?"

Bu milletin yüzünü güldürecek bir fikriniz projeniz yok mu? Yerli araba projesini iptal edeceğim, Külliye'yi yıkacağım, Kanalistanbul'u yaptırmayacağım... Dilin zekatı güzel konuşmaktır.

Tek dertleri var bunların. Bu adayların tamamı birisi ayağını kaldırıyor, diğer aynısının üzerine basıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim gerisi ne olursa olsun. Yağma yok. Sİyaset fikirle projeyle olur. Atıp tutmakla olmaz. Sayın Muharrem İnce bir şeyler yapmak istiyorsa Türkiye'nin 16 yıllık gelişimine baksın. Biz 16 yıl boyunca ülkemizi bir baştan bir başa bölünmüş yollarla donattık."



