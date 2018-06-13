Başbakan Binali Yıldırım, Bayburt mitinginde halka seslendi.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün Bayburt ile Gümüşhane'nin ortak havalimanının temelini atıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Bu ülkenin muhalefeti acınacak durumda. Hallerine ağlasak mı gülsek mi? Yerli araba yapalım diyoruz, yok yapmayın diyorlar. Milletin evini yaptık, bunu yıkacağız diyorlar. TRT'yi satacağız diyorlar. ellerine fırsat geçse ne var ne yok hepsini tarumar ederler. Bunlar aslında bize yabancı değil. Türkiye'nin ilk yerli otomobili 60'larda yapıldı. Bu projeyi bunlar durdurdu.

Şimdi sıra Kandil'de... Orada da başlarını ezeceğiz bu terör gruplarının. Orayı da başlarına yıkacağız. Muhalefet adaylarının hiç terörle mücadele Türkiye'nin bekası konusunda hiçbir söz ettiler mi? Aday olur olmaz koşa koşa Edirne'ye gitti, teröre destek veren Selahattin Demirtaş ile gözüktü. CHP'nin düştüğü hale bak Bayburt.

Bu senenin ilk 4 ayında büyüme oranımız yüzde 7.4 oldu, yine dünyada birinci olduk. Muharrem İnce büyüme 7.4 oldu da ne oldu diyor. Sen bilmek istemesen de Bayburtlu bilir merak etme. Şu anda Türkiye dünyada en önde gidiyor. THY biz göreve geldiğimizde zarar ediyordu kapanacaktı. Şimdi Avrupa'da birinci oldu. Emeklilerimize biner lira vermeye başladık. Bunu bile çarpıttılar, eksik veriliyormuş. İnşallah ileride daha da fazlasını vereceğiz. Biz bu ülkenin geleceğini inşa ediyoruz."



