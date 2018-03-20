Başbakan Yıldırım: Teröre arka çıkarak insanlığın geleceğini tehlikeye atıyorsunuz

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın "101 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni'nde konuştu.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Bugün olduğu gibi bundan sonra da ülkemize yönelen her terör tehdidini aynı kararlılıkla bertaraf edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Terörle işbirliği yapan, terör örgütlerini destekleyen ülkelere sormak istiyorum: Teröre arka çıkarak bütün insanlığın geleceğini tehlike altına attığınızı düşünemiyor musunuz? Sizler böylesine tutarsız ve sorumsuz hareket ederken bilesiniz ki Türkiye olarak biz teröre karşı kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.

Doğalgaz dağıtım şebekesi bugün 62 milyon vatandaşa hizmet eder hale geldi. Nüfusun yüzde 77'si artık doğalgaz kullanıyor. 78 ilimiz doğalgaz ile buluştu. 3 ilimiz de bu yıl içinde buluşacak. Doğalgaz olmayan ilimiz kalmayacak.

Rusya Federasyonu ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi, Japonya ile Karadeniz kıyısında tesisine karar verilen diğer bir nükleer güç santrali projesi için anlaşmaları yaptık. Şimdi üçüncü nükleer santral projesini de hayata geçirmek için bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda elektrik üretimimizi çeşitlendirme açısından yüzde 10'una yakın kısmını nükleer kaynaktan sağlamaktır.