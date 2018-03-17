Başbakan Yıldırım'dan AP'ye sert tepki

Azerbaycan'da gazetecilerle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, "Terörle mücadeleyi onlar mı yapıyor?" diye sordu.



Başbakan Yıldırım, "Onlar sıcacık koltuklarında otururken, Türkiye hem kendi ülkesinde hem de Avrupa'da terörün yayılmasının önüne geçiyor" dedi.



AP'nin bu konularda sicilinin bozuk olduğunu da vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Yazık koskoca Avrupa kıtası bölücü terör örgütüne neredeyse teslim oldu" ifadelerini kullandı.