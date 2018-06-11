Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'deki 35 projesinden birisi olan Sabuncubeli Tünelleri'nin açılışını gerçekleştirdikten sonra Habertürk TV'nin kanalının canlı yayın konuğu oldu.Canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Yıldırım, Kandil operasyonunun nihai hedefine dair açıklamalarda bulundu.

Nihai hedefin PKK terör örgütünün ülkemize bir daha zarar vermeyecek şekilde etkisiz hale getirmek olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Bizim başkalarının topraklarında gözümüz yok, amacımız ülkemizi taciz eden, can ve mal güvenliğini tehdit eden terör örgütünü etkisiz hale getirmek. Bir kere bizim sınırlarımızın güneyinden herhangi bir tehdit olduğu müddetçe bizim orada varlığımız olacak. Ama bütün terör unsurları ortadan kaldırıldığı zaman oralarda beklememizin bir anlamı yok. Biz başından beri Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğüne bağlıyız. Yoksa biz oralarda neden bulunalım. Yoksa sıkıntı askerlerimiz orada maliyeti var vs. Sincar’da da yapılanma var, Fırat’ın doğusunda, Kuzey Irak, Kandil bütün o bölgelerde yapılanmalar var. Şu anda sıcak takip, yakın tehdit Kuzey Irak sınırları ve TSK oralarda faaliyet yapıyor. Ama Fırat’ın doğusunda yakın tehdit ortaya çıkarsa orada da her türü tedbiri almak hakkımız. Sincar’da da Amerikan unsurları, Ezidiler var. Karmaşık bir yapı var, önce diplomasiyle çözmeye çalışacağız ama bu olamazsa başka unsurlar da elimizde duruyor. Biz sıcak faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz zaman bile Menbiç’te bunu yaptık. Şimdi onun uygulamasını izliyoruz. Diğer bölgeler için de aynı yöntemi, ABD’nin sözü var; PYD ile birlikte hareket etmemizin amacı tercih değil mecburiyet. DEAŞ’ı yok etmek istiyoruz. DEAŞ yok oldu. O halde o mecburiyet de ortadan kalktı. Şimdi yapılması gereken söz verildiği gibi o silahların toplanıp, o örgütün lağvedilip Türkiye tehdidinin de sona ermesi gerekiyor” dedi.



“ABD YAPTI YAPTI, YAPMADI YAPMADI”



Terör örgütünün Fırat’ın doğusuna çekilmesine ve ABD’nin verdiği sözleri yerine getirmesine ilişkin Yıldırım, “Ülkeler arasında ilişkiler sadece güvenle yürümez. Karşılıklı menfaatler neyi gerektiriyorsa onu yaparsanız. Geçmişteki sözlerine bakarsak bir güven bunalımı olduğu aşikar. En son Menbiç harekatıyla bunu düzeltme oldu. Ancak Fırat’ın doğusuna geçince her şey halloldu diye bir şey yok. Bizim için doğusu batısı farketmez. Orada bir terör örgütü var olduğu sürece bu ülkeniz için tehdittir. Bunu görmezden gelemeyiz. Mutlaka oradaki terör örgütleri lağvedilmedilir. Bunu yapacak olan da ABD’dir. ABD yaptı yaptı, yapmadı yapmadı. Biz her zaman kendi can güvenliğimizi korumak için gereğini yaparız” ifadelerini kullandı.



“DARBEDEN ZİYADE SUİKAST İSTİHBARATLARI ALIYORUZ”



FETÖ’nün tekrar darbe yapma ihtimaline ilişkin soru üzerine Başbakan Yıldırım, “15 Temmuz’dan sonra örgüt darbe yedi ve elemanları yargılanıyor. Örgütü canlı tutmak için sürekli Pensilvanya’dan, oradan buradan mesajlar geliyor. Çıkmaz ayın son çarşambası gibi bir takım hurafelerle onlara bir kurtuluş aşılamaya çalışıyorlar. Bir darbe hazırlığı olduğu kanaatinde değilim. Ama böyledir diye de rehavet içinde değiliz. 15 Temmuz evvelden acı tecrübelerimiz var. Bu anlamda tedbiri elden bırakmıyor, 7/24 nerede hareket olabilir bakıyoruz” dedi.

Kamunun FETÖ’den temizlendiğini ifade eden Yıldırım, “Örgüt sizin hesaba koyduğunuz kriterler dışında başka bir formatta karşınıza çıkabiliyorlar. O bakımdan bu mücadelenin zorluğundan bahsediyorum. Ama şu anda biz hükümet ve kolluk olarak olaya hakimiz. Yapılmak istenen mensuplarını diri tutmak. Bir ses getirecek iş yapmaya kalkabilirler. Ama istihbarat örgütlerimiz iyi bir koordinasyonla çalışıyorlar. Birçok olay önceden tespit edilip engellendi. Ama bu yeni olay teşebbüsleri olmayacak anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, darbeden ziyade aldıklarını istihbaratın münferit suikast istihbaratı olduğunu ifade etti.



“ARINÇ’IN GÖRÜŞÜ KENDİNE AİT”



Başbakan Yıldırım, FETÖ’ye yönelik siyasi adımlara ilişkin soruya da, “Eldeki bilgi bulgular, sanık ifadeleri bunlara dayanarak gerekli işlemler yapıldı. Partimizde yaptık bunu, başka partilerin de kendi bileceği iş. İş yargıya intikal ettiği için ister siyasi ister yargı ayağı olsun bunları ortaya çıkaracak yargıdır. Dolayısıyla bizim yapacağımız yargıya destek vermek, yardımcı olmak. Alınması gereken idari kararlar varsa bunları yerine getirmek. MİT Başkanını sorguya almaları, asıl 17-25 Aralık’tır bunların ortaya çıkması. Bizati kendini ortaya koyup hükümeti devirmeye çalıştı. Arınç’ın görüşü kendine ait, biz olayı yaşayan konumundayız. Sayın Arınç da kimseyi 15 Temmuz’dan dolayı suçlamıyor. 17-25 bizim için önemli bir tarihtir. Bu yapının kendini açığa çıkarması, bu millet iradesi senin elinden alacağım demesidir. Bu tamamen yasalara aykırı bir tutumdur. Zaten o aşamada gereği de yapılmıştır. Siyasi adımları gecikmeksizin attık” yanıtını verdi.



“CUMHUR İTTİFAKI'NDA SIKINTI YOK”



Cumhur İttifakı arasında sıkıntılar olduğuna yönelik iddialara da yanıt veren Yıldırım, “Genele yaymak doğru olmaz. Siyasette aynı parti içinde insanlar rekabet edebiliyor. Cumhur ittifakı iyi gidiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Özü, 2016 Ekimi’dir. Sayın bahçeli o zaman siyasetteki tıkanıklık, iki başlı sistem yürümüyor. Bunun fiili durumun anayasal hale getirilmesi diyerek başlatılan süreçtir. Onun üzerine bir araya geldik. Yolumuza devam ediyoruz. Sahada bu ittifakın ruhunu zedeleyecek durumla karşılaşmadık. Gittiği her yerde MHP il başkan da belediye başkanı da milletvekili de geliyor. Bir sıkıntı yaşamadık” diye konuştu.



“BİZİM GÜNDEMİMİZDE AF YOK”



MHP’nin af gibi bazı önerileri olduğuna ilişkin Yıldırım, “Biz bir ittifak kurduk, biz aynı parti değiliz. Her konuda yanı düşüneceğiz diye bir durum yok. Mutlaka farklı düşüneceğiz. Ama hangi konularda birlikte hareket ederize bakıyoruz. Her konuda aynı olmamazı kimse beklemesin. Farklı görüşte olmasını olgunlukla karşılıyoruz ama bizim gündemimizde af yok” dedi.



“YÖNETİM KADEMELERİNDE İTTİFAK RUHUNA UYGUN BİR KADRO GÖREBİLİRİZ”



İttifakın seçimden sonra da devam edeceğini belirten Yıldırım, “Seçim olduktan sonra ittifaktan vazgeçeceğiz diye bir durum yok. Seçimden sonra da ittifak gayet tabii devam edecek. İttifakın seçimden sonra dağılacağı yönünde bir görüşe katılmıyorum. Tabii ki MHP tüzel kişiliği muhafaza edecek, kendi amblemleriyle seçime giriyor. Biz de öyle. Sadece BBP bizim listemizden giriyor. Cumhurbaşkanımızın oluşturacağı yönetim kademelerinde ittifak ruhuna uygun bir kadro görebiliriz. Sayın Bahçeli başkanlık düşünmediğini ifade etti. İhtiyaç durumunda böyle çalışma imkanı var. Buna Sayın Cumhurbaşkanımızın muhataplarıyla görüşüp karar vereceği bir şey” dedi.



“YAPACAĞIMIZ YAPTIK, BEN HİÇBİR ŞEYE TALİP OLMAM”



Yeni dönemde başbakanlığının biteceği ve hangi görevlerde bulunabileceğine ilişkin soruya Başbakan Yıldırım, “Ben başından beri milletvekiliyim. Milletvekilliği görevini yapma fırsatım olmadı. Hükümete seçilecek cumhurbaşkanının işlerini kolaylaştıracak işler yapacağız. Yaptık yapacağımız kadar. 16 yıldır dağ bayır gece gündüz koşturuyoruz. Yapacağımızı yaptık. Ben hiçbir şeye talip olmam. Önümüzde 12 gün var, bunları düşünecek zaman değil. Biz son saniyeye kadar erişebildiğimiz kadar vatandaşa erişip bu ülkenin geleceğinin ne kadar büyük tehditlerle karşı karşıya kaldığını anlatıyoruz” diye yanıt verdi.



“CHP’NİN İLK İŞİ DEMİRTAŞ’IN ZİYARET ETMESİ BİR ŞEY İFADE EDİYOR”



Muhalefetin terörle mücadele konusunda kararlı hiçbir söylemine rastlamamasının kendisini endişeye düşürdüğünü ifade eden Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

“Allah aşkına diğer adayların terörle ilgili önerilerini hiç duydunuz mu? Terörle nasıl mücadele edecekler. Kararlı bir söylemlerine bugüne kadar rastlamadım. Yanlışım varsa düzeltin. Bu beni endişeye düşürüyor. Selahattin Demirtaş’ın ilk iş ziyaret edilmesi bir şey ifade ediyor. O sıradan biri değil, teröre destek veren birisi. 6-7 Eylül’de savcılık soruşturma başlattı. Cenazeye gidildi diye, asıl ben o cenazeye gitmeyenlere hesap sorarım dedi. Böyle bir yapıyı ziyaret etmek ne anlama geliyor hem CHP’lilerin hem de aziz milletimizin takdirine bırakıyorum. O cumhurbaşkanının onu söyleyeceğine o olaylardan sonra o kadar masum insan katledildiğinde yüzünde boncuk boncuk terlerin aktığı, lafların boğazında düğümlendiği anları hatırlayıp ona göre cevap versin. O ölen insanların kanı Demirtaş’In üzerine sıçramıştır. Bu hiç tartışılacak bir konu değil. Temel Karamollaoğlu da yanında dursun, merhamet sahibiyse birlikte kampanya yapsınlar, birbirleriyle şenlik olur. Biz Karamollaoğlu ile aynı dönemde değiliz. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde birlikte çalıştı ki bir siyasi birlikteliğimiz olmadı."

Saadet Partisi’nin yer aldığı ittifaka ilişkin soruları da yanıtlayan Başbakan Yıldırım, “Hatırlayın 16 Nisan’da SP yöneticileri hayır kampanyasında yer aldı. Ama seçmen öyle düşünmedi. Bize oy verdi. Evet yönünde yani oy kullandı. SP’nin genel başkanının kararı bizi çok bağlamaz. Ama SP seçmeni CHP’nin olduğu bir ittifakta oy verirken zorlanacağını düşünüyorum. Bizimle ittifak olmalarına engel bir durum da yoktu. Olumsuz bir şey de söylenmedi ama kararları öyle oldu, bilemiyorum” dedi.



MİLLET KIRAATHANESİ PROJESİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Millet Kıraathanesi Projesi'ni eleştirenlere yönelik Başbakan Yıldırım, “Kıraathanelerde boş zamanlarında vakit geçiriyorlar. Sanki iş miş yapmasın, insanlar sabahtan akşama kadar orada otursun. Çarpıtıyor. Muharrem İnce oradan aklı sır verimli alan bulduğunu zannediyor. Kıraathane ile kahve ayrı şey. Kahvede oyunlar oynanır, emeklilerin gittiği daha çok yerdir. Ama kıraathane okuma yerleridir. Muharrem İnce niye gocunuyor anlamadım. Külliye’ye kitaplık kuruyoruz. Üniversitelerimizde bilgi evleri, okuma yerleri var. Bir yandan genç nesli geleceğe hazırlayacağım diyeceksin, bir yandan da bu kadar güzel bir işi karikatürüze edeceksin. Bu tamamen işi çarpıtma. İşi kıraathane istiyorsan kıraathaneye, fabrikaya istiyorsan fabrikaya diyor. Ömrü hayatında ne yaptın kardeşim? Yaptığın bir eser varsa onu söyle onu konuşalım. İşi polemik sahasına çekmeye çalışıyor. Herkese sıcak mesajlar veren, halkın içinden biri gibi takdim ediyor ama. Genel başkanlığı döneminde kırıp dökmediği kişi kalmadı. Öyle bir takım yapay hareketlerle milletin gönlüne girmek kolay değil. Milletin gönlüne girmek özveri ister” dedi.



“EN PAHALI HİZMET OLMAYAN HİZMETTİR, YA KÖPRÜ OLMASAYDI”



Köprü tartışmasına ilişkin Başbakan Yıldırım, “Kıyas yanlış bir kere. Birisi dışarıdan borç kredi alıyorsun, köprü yapıyorsun. Yıllarca bunu faiziyle geri ödüyorsun. O köprüden geçen geçmeyen ödüyor. Siz para almasanız da bir şey fark etmiyor. O borç hazineden tıkır tıkır ödeniyor. Yüksek ücret de ama en pahalı hizmet olmayan hizmettir. Orada bir köprü olmadığını düşün; ya saatlerce feribot bekleyeceksin ya da İzmit Körfezi'nde dolaşacaksın zaman kaybı, zaman para değil mi. Orada harcadığın mazot, kaybettiğin zaman, yoğunluk, o bedelin kat kat üstünde olur. Bu 7-8 sene böyle, ondan sonra köprü bizim” diye konuştu.



“BİRİNCİ TURDA BİZ BU İŞİ BİTİRİRİZ”



Meral Akşener’in ikinci tur seçimlerine kalırsa hangi partiyi seçeceğine ilişkin soruya yönelik Yıldırım, “Bizi ilgilendiren bir konu değil, biz birinci turda işi bitiririz. HDP barajı geçerse fark etmez” dedi.



Güneydoğu’da Kürt vatandaşları arasında AK Parti’nin var olduğunu anlatan Yıldırım, “Diğer partiler belirli bölgelerde var. CHP’nin belirli bölgelerde, başka partilerin keza. Türkiye’nin bölge farketmeksizin her yerde desteği olan parti biziz. HDP hiçbir şekilde Kürt vatandaşlarımızı kendi tekelinde göremez. Hangi yüzle. HDP, terör örgütüne karşı tavrını koydu mu, net bir duruş sergiledi mi? Oradaki hendek olaylarında, o kadar insanın yok olmasında HDP’nin taksiratı yok mu? HDP ağzından hiç ‘PKK terör örgütüdür, bizim alakamız yok’ dediğini duyan var mı, ondan sonra bizi dışlıyor. Kardeşim sen ayrılıkçı politikalar güder, hayale kapılır gidersen başka şey bizden bekleme. O kayyum belediyelerin kaynaklarının nasıl dağa aktarıldığı, o belediyelerin susuzluktan ne hale geldiğini gördünüz. Şimdi gidin bakın, nasıl pırıl pırıl” dedi.



“HAZIRLIKLARIMIZIN HEPSİ TAMAM AMA UYGULAMA TAKVİMİ FARKLI”



Seçimin son haftası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni sistemi anlatacağını ifade eden Yıldırım, “Bu seçim 24 Haziran’da başarıyla tamamlanmış olacak. Tabi tamamlandıktan sonra bu geçiş seçim oldu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hayırlı olsun değil. Biz meçli kapanmadan çıkardığımız yetki kanunun gereğini yapmamız lazım. Yetki kararnamesi çıkması lazım KHK daha doğrusu. 5 bin kanunda değişiklik öngören, yürürlükten kaldırılan kanunlar var, yeni yapılması gereken kanunlar var. Bütün bunları seçimin belli olmasıyla cumhurbaşkanın göreve başlaması süre arasında yapma mecburiyeti var. Şimdiden yaparsan seçimi etki altına almış gibi olursun. Hazırlıkların hepsi tamam. Teknik düzeyde yapıldı hazırlıklar ama uygulama takvimi farklı” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi Erdoğan’a benzettikleri yönünde soru üzerine Başbakan Yıldırım, “Kim ne yapıyor takip edemiyorum. 40 tekne ekmek yemesi lazım. Kolay değil ki bu iş. Mutlaka hırslı, heyecanlı, istekli buna şüphe yok. Ama Allah işin rast getirsin ne diyeyim” dedi.



“EKONOMİK BÜYÜMENİN İSTİKRARLI OLMASI GEREKİYOR"



Ekonomiyi de değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi:



“Biz üretim ekonomisinde olmasak bu büyüme nasıl olacaktı. 2017 büyümesi hayali bir büyüme mi. Neticede bir büyüme var. Bu büyümenin istikrarlı ve sürdürülebilir olması gerekiyor. 5,5 ve üzerinde bir büyüme Türkiye için hedeflerini tutturmada yeter bir büyümedir. Türkiye’nin kurtuluşu ithalatı aşağı çekmek, ihracatı artırmak buradan geliyor. Yenilikçi teknolojiye de daha çok kafa yormamız lazım. Akıl terine daha çok yatırım yapmamız gerekiyor.”



Başbakan Yıldırım, uzman jandarmaların ilk memuriyete başladıklarındaki intibaklarıyla düzenleme yapılacağını sözlerine ekledi.



“BEDELLİ ASKERLİK YENİ HÜKÜMETİN KONULARINDAN OLACAK”



Başbakan Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili de, “Bedelli yeni hükümetin gündemindeki konulardan birisi olacak. Bu sadece bedelli meselesi değil, bu bir reform. Ciddi anlamda birikim var. Bunu bedelli ile çözmek değil bütün boyutlarıyla ele alıp çözmemiz gerekiyor. Bence şartlar oluştu” dedi.