Başbakan Yıldırım'dan büyüme rakamlarına ilk yorum

Resmi ziyaret için Bosna Hersek’te bulunan Başbakan Binali Yıldırım, başkent Saraybosna’da Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile baş başa görüştü.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Yıldırım, özetle şunları söyledi:

"Türkiye'de bugün 2017 yılı için büyüme oranı açıklandı. Türkiye 2017'de yıl boyunca 7.4 bir büyüme gerçekleştirdi. Bu ne anlama geliyor. Bu dünyada en yüksek büyüme oranını gerçekleştiren ülke olduğu anlamına geliyor. G20 içinde dahil dünya genelinde en yüksek büyüme oranı. Bizim için sürpriz değil. Böyle olacağını aylar öncesinden görmüştük. Türkiye sürdürülebilir istikrarlı büyüme oranını tutturmak için planlarını yapmıştır. Büyüme, iş, istihdam devam edecek.



Et ithalatıyla ilgili bir sıkıntı yok. Şu anda 15 bin ton yıllık bir kota var. Bunun önümüzdeki 5 yıl içerisinde serbest ticaret anlaşmasıyla belirlenecek bir sisteme göre devam etmesini öngörüyoruz. Bununla ilgili hazırlıklarımız sürüyor.

Balkanların istikrarı ve güvenliği, aslında Avrupa'nın güvenliği demektir, Ortadoğu'nun güvenliği demektir. Bu bakımdan buradaki barışın, buradaki istikrarın bozulmaması için bütün bölge ülkelerine büyük sorumluluk düştüğünü biliyoruz. Bu çerçevede biz, Bosna Hersek başta olmak üzere diğer bütün ülkelerle dostane ilişkilerimizi geliştirmenin gayreti içerisindeyiz.



Türkiye'nin Ortadoğu'da, Suriye alanında, Irak alanında teröre karşı vermekte olduğu mücadele, sadece kendi ülkemizi, kendi vatandaşlarımızı emniyete almakla kalmıyor, aynı zamanda Balkanların, Avrupa'nın bir mülteci akınına uğramasının ve terör faaliyetlerine maruz kalmasının da önüne geçiyor.



Türkiye'de AK Parti deyince istikrar ve güven akla gelir. Türkiye iktidarlarımız döneminde 3 kat büyüdü. Güven ve istikrarın ne anlama geldiğini yaşayarak gördük. İstikrarsızlığın nelere mal olacağını 15 Temmuz darbe girişimiyle yaşadık. Bosna Hersek de buna yabancı değil. Son 100 yılda 3 kez yıkıma uğradı. 90-91 yıllarında başlayan acı olaylar, maalesef iç savaş çok büyük bedeller ödetti. Onun için bundan Bosna Hersek'te yaşayan entitelerin gerekli dersi aldığını düşünüyorum. İstikrarı bozacak herhangi bir girişime izin vereceklerine inanmıyorum.