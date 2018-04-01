Başbakan Yıldırım'dan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" pankartı yazılı eve ziyaret
NTV HaberTürkiye
Başbakan Binali Yıldırım dün İzmir'in Tire ilçesindeki kongrenin ardından balkondan kendisini davet eden iki aileyi ziyaret etti. İki evin de balkonunda asılı pankartlar dikkat çekiciydi. Başbakan Yıldırım balkonlardan yapılan çay davetlerini geri çevirmedi.
Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de partisinin Tire ilçe kongresinde konuştu. Salon çıkışında Başbakan Yıldırım'a halkın ilgisi yoğundu.
İlk çay daveti, balkonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri olan evden geldi. Başbakan Yıldırım, Gökçe Okur'un davetini kırmadı.
İkinci davet ise bitişikteki binadan geldi. Başbakan Binali Yıldırım balkonunda "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" yazılı pankart olan Yalçın Kaya'nın evine de gitti.
Yalçın Kaya, Başbakan Binali Yıldırım'a eskiden beri CHP'li bir aile olduklarını ancak kendisine sempati duyduklarını söyledi. Başbakan Binali Yıldırım ailenin kızları Melis'le yakından ilgilendi.