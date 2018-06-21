Başbakan Binali Yıldırım katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırım'a patates ve soğan fiyatlarında son günlerde yaşanan artış soruldu.

"Fiyat artışlarının spekülasyondan öte bir şey olmadığını" söyleyen Yıldırım, "Göreceksiniz birkaç gün sonra böyle bir meseleyi konuşmayacağız" dedi.

"TEMELLER SAĞLAM"

Ekonomideki gelişmelere de değinen Yıldırım, "Vatandaşlarımız şunu bilsin, Türkiye ekonomisi çok sağlam temellere dayanıyor, bankacılık sisteminin temelleri sağlam" diye konuştu.

HEDEF 5 SEKTÖR

"Önümüzdeki dönemde beş hedef sektör üzerinde büyümeyi sağlamak istiyoruz" diyen Başbakan, "Bu beş sektörün biri makina imalat sanayi, ikincisi otomotiv, üçüncüsü kimya-ilaç, dördüncüsü elektronik, beşincisi gıda" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Kürtlerin devleti var. Bin yıldır bu topraklarda Kürtlerin de Türklerin de devleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bayrağımız ay yıldızlı bayrağımızdır. Renginde hem Kürt kardeşimizin hem Türk kardeşimizin kanı var. Onun için hiç kimse hadsizlik edip ülkemiz için plan yapmasın.



Emperyal güçler güney sınırlarımızda bir terör devleti kurmaya çalışıyor. Bunda amaç Türkiye'yi meşgul etmek, Türkiye'nin bölgedeki etkin politikasını ortadan kaldırmak, bölgede sömürülen mazlum ve masum milletlerin uyanışını geciktirmek. Bunu da Kürt kardeşlerimizin kanı ve canı üzerinden yapmaya çalışıyorlar."



(Başbakanlık görevinin sona ermesi) Ben dünyanın en mutlu insanıyım. Bazıları koltuk kapmak için on takla atıyor, kendini paralıyor, ben koltuğu teslim etmek için aynısını yapıyorum."