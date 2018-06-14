Başbakan Binali Yıldırım, Ümraniye'de halkla iftar açtığı Alemdar Caddesi'nde yaptığı konuşmada, Suruç'tan acı bir haber aldıklarını belirterek, seçim çalışmaları yapmakta olan milletvekilleri İbrahim Halil Yıldız ve yanındaki arkadaşlarına bir saldırı gerçekleştiğini kaydetti.



"Milletvekilimizin ağabeyi olayda hayatını kaybetti" diyen Başbakan Yıldırım, "Diğer ağabeyleri yaralandı. Orada yaralanan başka insanlar da var. Bu vahim bir hadisedir. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir" diye konuştu.



Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa dileyen Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ümit ederim ki bu olay adi bir vakadır, arkasında herhangi bir siyasi sebep yoktur. Eğer öyle ise tabii ki sonuçları çok daha farklı olur. Ben bu vesileyle seçime sayılı günler kalarak bu mübarek günde bütün vatandaşlarımızın sükunet içinde birbirlerine tahammül içinde mübarek günleri ihya etmeleri ve seçime ülkemizin vakarına yaraşır bir şekilde girmelerini özellikle istirham ediyorum. Güzel günleri, coşkulu günleri, acılı günlere dönüştürmeye hakkımız yok."



YILDIRIM: ŞU ANDA KONTROL ALTINA ALINMIŞ DURUMDA

İlerleyen saatlerde bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, Suruç'ta hiç de hazzetmedikleri bir olayın yaşandığını belirterek, milletvekilleri İbrahim Halil Yıldız'ın Suruç'ta seçim çalışmaları esnasında bir iş yerinde kardeşleriyle beraber silahlı saldırıya uğradığını söyledi.

Olayda Yıldız'ın kardeşi ile orada bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Yıldırım, "Toplam 9 kişi yaralı, yaralıların bir kısmı Gaziantep'te, bir kısmı Ankara'ya nakledildi. İlçede durum gergin. Tabii emniyet elemanlarımız, valimiz, kaymakam, olayları yatıştırmak için gerekli gayreti gösteriyorlar. Şu anda kontrol altına alınmış durumda" diye konuştu.



Yıldırım, böyle bir olayın olmasını katiyetle tasvip etmediklerini belirterek, sebebi ne olursa olsun, zorla kanla seçimin kazanılamayacağını söyledi.



Seçimin demokrasi, insanların iradelerini hür bir şekilde sandığa yansıtması demek olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:



"Ümit ederim arkasında bölücü örgütün parmağı olmaz, gelen ilk işaretler bu yönde. Bu yönde tespitler var. Faillerin veya zanlıların, PKK sempatizanı olduğu yönünde polislerin kayıtları, tespitleri var. Olayın üzerine gidiliyor, kurgulanmış bir olay mıdır, o anda mı gelişmiştir. Tabii İçişleri Bakanımızın daha önce planlanmış bir olay olduğu yönünde açıklamaları var. Bunlar da dikkate alındığında olay bütün boyutlarıyla ele alınacak, incelenecek. Milletvekilimizi aradım, başsağlığı diledim. Tabii teeniyle, sükunetle hareket etmek lazım. Şartlar ne olursa olsun bir demokrasi şölenini büyük bir husumete, kavgaya dönüştürmemek lazım."

KILIÇDAROĞLU'DAN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise saldırı ile ilgili, "Seçimlerde elbette ki insanlar farklı görüşlerdedirler ve giderler kendi tercih ettikleri partiye veya kişiye oy verirler. Demokratik bir ortamda olması gereken budur ve hoşgörüyle insanlar düşüncelerini ifade ederler. Bir çatışma, hele hele yaralama gibi bir tablonun olmaması lazım. Umarız kimse hayatını kaybetmemiştir, umarız yine oradaki gerginlik sona erer" ifadelerini kullandı.

