AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisince Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen Ağrı mitinginde yaptığı konuşmada, Ağrılı hemşehrileriyle beraber olmaktan, hasret gidermekten büyük bahtiyarlık duyduğunu dile getirdi.



Ağrı'nın bugün bir kez daha kardeşlik destanı yazdığını anlatan Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminde Ağrılıların ayakta olduğunu, alçaklara o geceyi zindan ettiğini, ay yıldızlı bayrağı indirtmediklerini, ezanları dindirtmediklerini söyledi.



Yıldırım, 6-7 Ekim olaylarını hatırlatarak, "Selahattin Demirtaş, Kürt vatandaşları isyana çağırdı ama benim Ağrılı hemşehrilerim, bu çağrıya hiç cevap vermedi. Bir tek Ağrılı kardeşim teröre, şiddete bulaşmadı. Teröristlerin hevesini kursaklarında bıraktınız. Meydanlarda hiçbir zorbalığın bu milleti dize getiremeyeceğini gür bir sesle haykırdınız, ülkemize, geleceğimize sahip çıktınız" diye konuştu.



Başbakan Yıldırım, ne zaman seçim gündeme gelse sandık ortaya konsa Ağrı'nın en doğru kararı verdiğini belirtti.



Ağrı'nın 2007 halk oylamasında yüzde 95 ile Türkiye rekoru kırdığını, bu rekoru 2010 referandumunda bir puan daha artırdığını anlatan Yıldırım, bugüne kadar verdikleri destekten dolayı Ağrılılara şükranlarını sundu.



Geçmişte, bölgede Kürtçe türkü ve şarkıların yasak olduğunu, annelerin çocuklarıyla ana dilinde konuşamadığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:



"Köylerimizin ilçelerimizin Kürtçe isimlerini serbest bıraktık. Kur'an-ı Kerim'in Kürtçe basımını yaptık. Üniversitedeki yasakları engelleri kaldırdık. Başörtüsü zulmünü sona erdiren kim? Üniversiteye girişte kat sayı engelini kaldıran kim? Demokrasiden ve insan haklarından asla geriye dönüş yok. Bu ülke, bu vatan bizim. Bazı emperyalistler, Kürtler için bir devlet kurmaya kalkıyorlar. Suriye'de, Irak'ta Kürtlere devlet kuracaklarmış. Kürtler de Türkler de bin yıldır Anadolu'da yaşıyorlar. Kimse Türklere, Kürtlere devlet kurma küstahlığında bulunmasın. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz. Ayrımcılığa son verdik. Bütün kardeşlerimize, vatandaşlarımıza devletin her türlü imkanından yararlanma fırsatı verdik. Her vatandaşımızın isteğine talebine kulak verdik. Şimdi devlet Türkiye'nin her yerinde, her vatandaşın emrinde, hizmetinde."



Yıldırım, AK Parti döneminde yaylaların, şehir merkezlerinin terörden temizlendiğine işaret ederek, terörün izlerini tamamen ortadan kaldıracaklarını, yatırımlara tüm hızıyla devam edeceklerini vurguladı.



Kapalı olan Ağrı Şeker Fabrikası'nı açtıklarını anımsatan Yıldırım, bugün de Doğubeyazıt ilçesinde çimento fabrikasının açılışını yapacaklarını, bu fabrikada 600 kişinin çalışacağını bildirdi.

Başbakan Yıldırım, yaptığı konuşmada, son 16 yılda Türkiye'nin büyük bir ilerleme sağladığına dikkati çekti.

Dünyada 10 büyük proje yapıldığını belirten Yıldırım, bunların 6'sının Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.



Yıldırım, AK Parti iktidarında Türkiye'ye yapılan yatırımları anımsatarak, 24 Haziran'da kendilerine verilecek destekle, bu hizmetlerin katlanarak devam edeceğini dile getirdi.



Bölgeye yönelik hizmetleri, terör örgütünün sürekli engellemeye çalıştığını vurgulayan Yıldırım, "Kalkınmamızı geciktirdiler, açlığa, yoksulluğa bölgeyi mahkum etmeye çalıştılar. Biz istiyoruz ki diğer cumhurbaşkanı adayları da açıkça terörle mücadeleden bahsetsinler. Ediyorlar mı, niye etmiyorlar Bu ülke hepimizin, terör bu ülkenin başının belasıdır. Bu belayı, bu milletin başından defetmek de bizim boynumuzun borcudur" ifadesini kullandı.



Yıldırım, yurt içinde terörü büyük oranda gündemden çıkardıklarına dikkati çekerek, "Şimdi dışarıda nereye kaçarlarsa, nereye giderlerse enselerindeyiz, peşindeyiz. Kandil'e giderlerse de Sincar'a giderlerse de Fizan'a giderlerse de gideceğiz, bulundukları yerde etkisiz hale getireceğiz" dedi.



''BU ÜLKEDE HİÇ KİMSE AYRIMCILIK GÖRMEYECEK"



Ne yapılırsa yapılsın bu milletin bölünmeyeceğine ve ülkenin parçalanmayacağına dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:



"Allah bizi kardeş yaptı. Hainler kardeşliğimizi bozamayacak. Bu ülkenin her vatandaşı başımızın tacıdır. Kürt'üyle, Türk'üyle hepsi birinci sınıf vatandaşımızdır. Bu ülkede hiç kimse etnik kökeni, inancı, dili, kültürü dolayısıyla ayrımcılık görmeyecek, haksızlığa uğramayacak. Bu bizim ilkemizdir, bu size AK Parti'nin sözüdür, Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür."



Başbakan Yıldırım, Ağrı'ya yapılan yatırımlara değinerek, bugüne kadar 13 milyar lira destek sağladıklarını, sadece 16 yılda 4 bin 500 derslik yaptıklarını vurguladı.



Sınıflarda öğrenci sayısının azaldığına işaret eden Yıldırım, okullara 13 bin 610 bilgisayarın gönderildiğini belirtti. Eğitim alanında yapılan yatırımları anlatan Yıldırım, sağlık alanındaki gelişmeler hakkında da bilgi verdi.



Yıldırım, Ağrı'ya 360 kilometre yol ilave ettiklerini, şehri Iğdır ve Erzurum'a bölünmüş yollarla bağladıklarını söyledi.



Çaldıran'dan Ağrı'ya gelen Tendürek yoluna yeni bir tünel yaptıklarını aktaran Yıldırım, Eleşkirt-Erzurum arasındaki yola da 5 tünel yapacaklarını, çalışmaların başladığını açıkladı.



Başbakan Yıldırım, bu seçimin Türkiye'nin geleceği açısından önemine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Oylarınızla önemli bir karar vereceksiniz. Aslında seçim, iki taraf arasında geçiyor. Bir tarafta 'Türkiye'yi daha çok büyüteceğiz, refahı ve huzuru daim kılacağız' diyenler; diğer tarafta da yıkım ekibi var. 'Yapılanları yıkacağız, kapatacağız, yasaklayacağız, AK Parti'nin yaptığı işleri bozacağız.' Bozamazsınız, Ağrı size müsaade eder mi? Bu yıkım ekibine güçlü bir cevap vermeye hazır mı Ağrı?"

''FIRAT'IN BATISINDAN AKDENİZ'E KADAR TERÖRÜ YOK ETTİK''

Başbakan Binali Yıldırım, mitingin ardından Doğubayazıt ilçesine geçti. Arkoz Madencilik tarafından ilçeye kazandırılan çimento fabrikasının açılışına katılan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, tüten her fabrikanın iş, aş ve ülkenin refahına katkı olduğuna dikkati çekti.

İş adamı Emin Uçar'a ilçeye yaptığı yatırımdan dolayı teşekkür eden Yıldırım, "Emin Bey hem Azerbaycan hem Nahçıvan hem de Türkiye'nin değişik yerlerinde güzel projeler, işler yapıyor. Bu arada kendi memleketini, baba ocağını da unutmadı. Doğubayazıt'a böyle güzel bir tesis kazandırdığı için teşekkür ederim" diye konuştu.



Başbakan Yıldırım, fabrikanın rekor denecek kadar kısa bir sürede yapıldığını, 500 milyon liraya mal olan fabrikada 600 kişinin doğrudan çalışacağını, dolaylı olarak bin 600 kişinin fabrikadan ekmek yiyeceğini bildirdi.



Devletin bu topraklardan terörü silmek için amansız bir mücadele verdiğini vurgulayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:



"Terör yok olunca yatırımlar gelmeye başlıyor, fabrikalar kuruluyor, gençlerimize daha güzel bir gelecek, daha fazla iş imkanı sağlanıyor. Son 2 yıldır teröre karşı yaptığımız amansız mücadele bugün büyük oranda başarılı bir şekilde neticelenmiştir. Topraklarımız, hudutlarımız içinde terörün belini kırdık ama yetmez. Dışarıdan, komşu ülkelerden gelen terör faaliyetlerine karşı da gereken tedbiri alıyoruz. Zeytin Dalı Harekatı'yla, Fırat Kalkanı Harekatı'yla, şimdi de Münbiç'te Amerika ile yaptığımız anlaşmalarla Fırat'ın batısından Akdeniz'e kadar 250 kilometrekarelik hudut boyunda terörü tamamen yok ettik. Terör bizim için en önemli tehditlerden biriydi ama bugün değil. Bugün artık yatırım yapma, fabrika kurma, iş yeri açma ve teşviklerle bu bölgeyi kalkındırma zamanıdır."



Yıldırım, fabrikanın kurulması konusunda teknoloji desteği veren Çinlilere ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti.



Başbakan Yıldırım, beraberindeki Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Ağrı Valisi Süleyman Elban ile kurdele keserek fabrikanın açılışını gerçekleştirdi.