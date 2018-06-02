İlişkili Haberler Yoğun seçim temposunda Başbakan Yıldırım'ın bir günü

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Selçuklu Kültür Merkezi'nde partisinin Ankara milletvekili adayları tanıtım toplantısında konuştu.

Başbakan özetle şunları söyledi;

"Bugünlerde vaatler havada uçuşuyor. Hesap yok, kitap yok. Bir tanesi şöyle bakayım ne vadetmiş dedim, bir hesap yaptım. Yıllık 426 milyarlık vaat yapmış. Türkiye bütçesinin üçte ikisi. Mevcudun üzerine bunları da koyacak. Ben, takdiri milletime bırakıyorum. Vaatler 7 Haziran'da da havada uçuşuyordu. Cemil Çiçek beyin güzel bir lafı var: "Siyasette peşin simit veresiye kebaptan iyidir" der. Biz söylemiyoruz, yapıyoruz yaptıktan sonra söylüyoruz. Farkımız bu.

Bir kulağı Kandil'de, bir kulağı Pensilvanya'da olanlarla bu ülkenin geleceği inşa edilemez."

"Cumhurbaşkanı adaylarına bakıyorum, ibretle izliyorum" diyen Yıldırım, şunları söyledi:



"Bu seçimi bir referanduma dönüştürüyorlar, bir referandum çabası var. Niye? 16 Nisan halk oylamasıyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni, diğer adayların tamamı 'Gelirsek değiştireceğiz' diyorlar. Bu, 16 Nisan'ı tekrar sandığa taşımaktan başka bir şey değildir."



"BİRİSİ SENİ İŞLETMİŞ"



CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Pensilvanya iddialarına yanıt veren Yıldırım, "Sayın İnce, seni birisi 'Amerikalıyım' diye işletmiş. Telefonun ucundaki de Amerikalı değil, buradan açıklıyorum. Sen eksik, yanlış evrak peşinde koşacağına Feto'yu getirecek misin getirmeyecek misin, bunun için ne yapacaksın, millete bunu söyle" ifadelerini kullandı.



Yıldırım, "Biz rekor kırdıkça finansal saldırılarla da bizim notlarımızı kırıyorlar. Varın kırın, bizim notumuzu 24 Haziran'da millet verecek" şeklinde konuştu.

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım Bolu Kent Meydanı'nda düzenlenen AK Parti Bolu Mitingi'ne katılarak konuşma yaptı. Konuşmasında özetle şunlara değindi;

"Onların hazmedemediği şey 16 yıllık bu başarı tablosudur, bu tarihi değişimdir. Recep Tayyip Erdoğan'ı, millet iradesini iktidara taşıdığı, darbecilerin, vesayetçilerin düzeni bozulduğu için istemiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'ı, kendi menfaat siyasetlerine alet edemedikleri için, teslim alamadıkları için indirmek istiyorlar.

24 Haziran seçimleri diğerlerinden biraz farklı, ilk defa Türkiye'de sistem değişikliği "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" oylanacak. Bu, Türkiye'de 94 yıllık demokrasi tarihimizdeki en büyük değişiklik. Sandıkta herkes boyunun ölçüsünü alacak."